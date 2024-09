AUTO POZNATE MARKE ZA MANJE OD 900 €, LAPTOP 50, FRIŽIDER 75 €: Na ovoj aukciji mogu da se pazare čak i kuće za čistu siću

Televizori, veš mašine, šporeti, trpezarijski stolovi i stolice, stanovi, njive, traktrori, sejačice, kokoške i sve drugo što bi čoveku moglo da padne na pamet može se kupiti po ekstra povoljnim cenama na portalu e-Aukcija Ministarstva pravde, što bi narod rekao ni za džabe ni za pare.

Tako se na primer LCD Tesla televizor nudi na prodaju po početnoj ceni od 2.500 dinara, ali i automobil "pežo 206" za 105.000 dinara...

U ponudi su i različiti komadi nameštaja počev od ugaone garniture po početnoj ceni od 14.000 dinara, natkasne za televizor za 10.500 dinara, kao i regal po početnoj ceni o d 14.000 dinara. Na e-aukciji može se kupiti i toaletno ogledalo po početnoj ceni od 4.150 dinara ili usisivač za 7.000 dinara.

I bela tehnike je predmet e-Aukcije pa je tako na prodaju ponuđen kombinovani frižider marke Beko po početnoj ceni od 9.150 dinara, zatim zamrzivač VOX za 17.500 dinara i rashladna vitrina za 16.800 dinara.

Osim nameštaja i bele tehnike na prodaju se nude i njive, šume i voćnjaci. Tako je početna cena voćnjaka 6. klase površine 7.416 m2 u KO Rudare 418.904,87 dinara, dok se njiva 8. klase površine 4.838 m2 u isotj katastarskoj opštini nudi na prodaju po početnoj ceni od 262.842,27 dinara.

Po povoljnim cenama mogu se kupiti i nekretnine, stanovi, poslovni prostori i kuće. Tako na primer početna cena porodične kuće iznosi 5.705.701,51 dinara, a poslovni prostor u Vrnajčkoj banji za 4.866.514,50 dinara.

DEO PONUDE NA E-AUKCIJI (POČETNE CENE): Nameštaj Usisivač - 7.000 dinara

Garnitura za dnevni boravak - 48.000 dinara

Toaletno ogledalo - 4.150 dinara

Kombinovani frižider marke Beko - 9.150 dinara

Fotelja - 5.600 dinara Tehnika Klima uređaj - 10.500 dinara

TV Samsung - 3.500 dinara

Rashladna vitrina - 16.800,00 dinara

Zamrzivač VOX - 17.500 dinara

Mašina za pranje rubnlja "Gorenje" - 6.000 dinara

Mašina za sušenje veša "Gorenje" - 17.500 dinara

Laptop "Lenovo" - 5.000 dinara Nekretnine Stan u Subotici - 3.614.796,15 dinara Porodična kuća - 5.705.701,51 dinara Poslovni prostor u Vrnajčkoj banji - 4.866.514,50 dinara Kuća i parcela u Bačkoj Palanci - 1.351.777,35 dinara Nepokretna imovina Njiva 8. klase, površine 4.838 m2 KO Rudare - 262.842,27 dinara

Njiva 5. klase, površine 1.067 m2 KO Donji Dušnik - 160.050 dinara

Voćnjak 6. klase, površine 7.416 m2 u KO Rudare - 418.904,87 dinara

Šuma 5. klase, površine 1.799m2 KO Rudare - 65.710,57 dinara Ostalo Metalno bure 200 l - 1.400 dinara

Drljača - 6.000 dinara

Motorna kosilica - 6.000 dinara

Električni trotinet - 6.000 dinara

Toster - 1.250 dinara

Kompjuter - 3.500 dinara

Mešalica za beton - 8.400 dinara

Traktor - 70.000 dinara

Kokoške, 5 komada - 1.050 dinara Automobili Ford fiesta - 98.000 dinara

Pežo 206 - 105.000 dinara

Audi A4 - 170.000 dinara

Ford fokus - 161.000 dinara

Ova imovina, koja se nudi na e-Aukciji na portalu Ministarstva pravde, oduzeta je nakon sudskih presuda, kaže za Kurir stručnjak za bezbednost Božidar Spasić.

foto: Kurir televizija

- Ako posle presude u različitim imovinskim i dužničkim sporovima ne postoji keš kojim bi se dug namirio onda se oduzeta i zaplenjena imovina koja je dospela u sudski depozit preko određene službe u Minisarstvu pravde stavlja na takozvanu aukciju ili licitaciju pa ko da više para on i dođe do nje. Često se, pre nego što se stavi na licitaciju, ta imovina, naročito nekretnine i zemljište, nudi licima koja imaju pravo preče kupovine, odnsono susedima onih kojima je imovina oduzeta, pa ako to ne da rezultat onda se stavlja na aukciju - objašnjava Spasić.

On ističe da greađani bez problema mogu kupiti tu imovinu bez bojazni da će im nekad neko osporiti vlasništvo.

- Svaki kupac koji kupi tu imovinu od dražve on je potpuno siguran. Držva je vlasnik toga i onaj ko kupuje od države apsolutno je siguran i bezbedan da kupuje imovinu bez ikakvih ograničenja, tereta i drugih stvari u kojima bi nekad neko mogao postaviti pitanje njegovog vlasništva. To su potpuno sigurne kupovine i nema nikakve bojazni za kupce koji kupuju preko e-Aukcije, a imovina se prodaje po cenama koje su povoljnije od tržišnih - zaključuje Spasić.