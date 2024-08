PREMIJER VUČEVIĆ PREDSTAVIO AKCIJU "NAJBOLJA CENA": Ovi proizvodi sniženi od 1. septembra! Akcija u 2.500 maloprodajnih objekata

Predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević predstavio je danas u Vladi Srbije, akciju "Najbolja cena".

Na spisku je 81 proizvod koji se dalje razrađuje kroz gotovo 700 konkretnih proizvoda sa "Najboljom cenom". Proizvodi sa "Najboljom cenom" biće dostupni u više od 2.500 maloprodajnih objekata širom Srbije, a svuda, kod svakog proizvoda koji će biti deo ove akcije biće oznaka "Najbolja cena". Ovom akcijom, građani će moći da uštede od 8.000 do 22.000 dinara

- Ovo smo pripremali nedeljama unazad. Moramo da vodimo računa o ljudima sa nižim primanjima, o svim građanima. Da se borimo za pravičnije cene, pokazujemo brigu o građanima, a opet poštujemo uslove poslovanja, ne rušimo principe koje važe na evropskom kontinentu, poštujemo poslodavce koji su neizostavni deo privrede. Vlada i predsednik Republike su fokusirani na naše građane, na običan narod i to je u fokusu onoga čime ćemo se baviti. Imali smo razgovore sa devet predstavnika velikih trgovinskih radnika, bili su korektni, nastupali su kao partneri sa državom, nisu imali negativne stavove, država mora da pravi odnos koji mora da bude pravičniji.

foto: Kuirir televizija

- Svi zajedno smo doneli odluku da od 1. septembra porkenemo novu akciju "Najbolja cena", pripremili smo proizvode sa najboljom cenom. Mene interesuje da li ćemo pomoći nekoj ženi u Pirotu, da li će ljudi u Medveđi imati prednosti zbog ovoga, vodimo računa o svim građanima. Vodimo računa o građanima koji primaju minimalnu zaradu, 457 evra će biti sledeće godine i pokriće potrošačku korpu. Sa ovim akcijama mislim da ćemo još više pomoći ljudima. Ne mislimo da ćemo ovom akcijom sve rešiti, ali menjamo stvari u pravom smeru - rekao je Vučević.

foto: Kuirir televizija

- Izašli smo kao Vlada se predlogom od 81 proizvod koji se dalje razrađuje kroz gotovo 700 konkretnih proizvoda, u preko 2.500 maloprodajnih objekata širom Srbije. Svuda kod proizvoda koji će biti deo ove akcije biće oznaka "Najbolja cena". Iz svake kategorije biće niža i pristupačnija cena. Najbolja cena mora biti mnogo niža nego sve akcije koje imaju sprovedene.

- Piletina kilogram popust, procenat smanjenja cene je 15,2 odsto, svinjsko meso 11,57 odsto niža cena, riba 30,65 odsto niža cena, kiselo mleko 20,59 odsto niža cena, jaja 13,41 odsto, čokoladno mleko 15,30 odsto, stišnjena šunka 12,0 odsto, brašno tip 500 popust 21,55 odsto, pirinač jedan kilogram, najbolja cena za 17,85 odsto u odnosu na postojeću cenu. Sladoled porodično pakovanje 21,67 niža cena, puding niža cena za 25,53 odsto, pelene za bebe 60 komada 28,64 odsto, deterdžent za veš 5,4 kg niža cena za 44,75 odsto. Četkica za zube pakovanje od dve, 33,17 odsto...

Spisak namirnica Piletina Svinjska mast Svinjsko meso Riba Mleko dugotrajno 2,8 Jogurt 2,8 Sir kriška kg Kiselo mleko Margarin Sirni namaz Jaja Pavlaka Žuti sir Čokoladno mleko Pariska kobasica (parizer) Pileća viršla Stišnjena šunka Suva svinjska pečenica (suvi svinjski vrat) Tunjevina Testenina ili špagete Brašno tip 400 Brašno tip 500 Suncokretovo ulje Pirinač Sirće Krompir beli Jabuka Luk crni Pasulj Kupus Tradicionalna kafa 200g Čaj Instant kafa Čokolada Bombone tvrde Keks Kikiriki Pašteta Tunjevina Sardina Majonez Kečap Humus Sok jabuka Balon negazirane vode (pet ili šest litara) Gazirani sok Ledeni čaj Džem Mešana salata u tegli Med Grašak smrznuti Sladoled porodično pakovanje Začin za hranu Mlevena paprika Supe u kesici Puding u kesici Dečiji šampon Pelene za bebe Kašica za bebe Papir za pečenje Ubrus Deterdžent za posuđe Deterdžent za veš Omekšivač za veš Sanitar za čišćenje Osveživač wc šolje Sredstvo za čišćenje stakla Abraziv gel Sredstva za skidanje kamenca Šampon Gel za tuširanje Ulošci za žene Pasta za zube Sapun tvrdi za ruke Tečni sapun Vlažne maramice Dezodorans ili rolon Četkica za zube Sredstvo za brijanje Toalet papir dvoslojni ili troslojni Suva hrana za životinje

1 / 4 Foto: Kurir

- Sve ukupno, kada to stavimo prosečno,mi smo ovo dali prosečno kao najvišu i najnižu cenu proizvoda, isti proizvodi imaju različite cene, to je tržište. Mi smo tražili da svi idu u korekciju cene u odnosu na svoje postojeće i u odnosu onog što su provodili kroz njihove akcije. Ovo je još veća akcija i veći popust u odnosu na niže cene. Ovo je prvi paket koji provodimo, koji će građani moći da osete, olakšavamo ljudima, vodimo računa o ljudima koji imaju niže zarade, a i one će biti više od 1. januara.

- Pelene najbolja cena ide na 1.299 dinara, kiselo mleko sa 30 dinara ide na 27 dinara, svaki dinar znači za svako domaćinsko poslovanje. 1.199 na 799 dinara stišnjena šunka, 829 na 599 šunka u crevu, parizer čuveni sa 439,99 idemo na 299,99 dinara, to su konkretne stvari koje će ljudima olakšati život. Sir sa 899,99 na 689,99. Kada ovo stavimo u nivo proseka, da bi dobili realniju sliku, od 8 do 22.000 dinara moći će domaćinstva da uštede. Rekao bih da nije za potceniti, dobro je da ljudima ostane neki dinar više. Ponosan sam na ovu akciju, imali smo i za brašno i ulje, paštetu, tunjevinu... Petit keks sa 314 na 159 dinara. Radujem se početku akcije, mislim da smo dobru paletu prozivoda primenili. Proizvodi koji su na najboljoj ceni moraju da postoje na rafovima.

foto: Kurir televizija

Pitanja novinara

Da li će cene važiti u svih 2.500 objekata, da li će biti iste ili konkurentne?

- Ne možemo da unificiramo jer trgovački lanci nemaju identične proizvode, obavezni su da izađu sa najboljom cenom, nemaju svi ista mleka, nisu se svi opredelili da idu u najbolju cenu za identično mleko, za isti jogurt, to je na njima da definišu. Ljudi će u svim prodavnicama imati ove proizvode, država je predložila i tražila da učestvuju u pojeftinjenju 81 kategorije proizvoda, oni su dostavili šta će konkretno da bude najbolja cena. Videćemo da se ne završi 31. oktobra, nego da pravio nove akcije. Uvek je nepisano pravilo da je septembar najteži mesec u godini, gotovi odmori, nova školska godina, grejna sezona, najveći udar na budžete i baš zato, kada je to nešto izazovnije za građane da sve kupe, da olakšamo za ovaj deo koji nije za potcenjivanje.

- Nije jednostavno detektovati kako i gde dolazi do formiranja cena, nije ista priča za svaki proizvod i trgovački lanac. Ima mnogo faktora koje moramo uzeti u obzir. Davao sam primere i za zemlje iz regiona i srpske proizvode, i za one koji se proizvode u inostranstvu. Pričao sam o tome što je skuplje u Srbiji i mora da bude pravičnija cena.

Zbog čega je ova akcija ograničena na dva meseca?

- Suština je da je veće sniženje, niže cene nego što je bila prethodna akcija i veći je broj proizvoda. Nije ovo definisano kroz odluku Vlade, ovo je stvar dogovora, ovo smo napraivli kroz dogovor sa trgovcima, morali smo da uzmemo u obzir veći broj proizvoda i niže cene. Nagovestio sam da ćemo ići dalje, iskoristićemo ta dva meseca da iskoristimo formiranje cena proizvoda u Srbiji, kontrolu poštovanja ove odluke, da taj period iskoristimo za dalje razgovore sa trgovcima. Razgovaraću sa Lončarom i RFZO da vidimo oko proizvoda te svere da li ima prostora za te cene. Moja molba je i prodavcima školskih pribora da se priključe akciji. Akcija je dva meseca jer je to rezultat dogovora sa trgovcima imajući u vidu broj prozivoda i cene.

- Imamo prve analize akcije "Bolja cena" i efekat je bolji nego što smo očekivali, mnogo se više kupuju proizvodi. Izvršićemo analizu i ove akcije, a naša procena je da sada kada kreće škola, zimski period da je bolje da idemo na veći broj proizvoda sa većim pojeftinjenjem.

O dolasku Makrona

- Važnih dokumenata nas čeka na potpisivanju, pričaće se između dvojice predsednika o geopolitičkim odnosima, KiM, rat u Ukrajini, pričaće se o evropskoj perspektivi Srbije... Velika stvar za Srbiju, 8. maja predsednik Si, Šolc, sad imamo predsednika Makrona. Pokazuje to sve jednu ozbiljnost politike, mislim da će danas biti dosta dobrih vesti za građane Srbije posle potpisivnaja, polako odnose Srbije i Francuske vraćamo na mesto kako je to nama nekada preneseno. Građani Srbije su uvek prema Francuskoj imali posebna osećanja. Kada odete u Pariz vidite koje ulice nose imena naših vladara, vidite ambasadu Srbije... Značajna je poseta i verujem da će biti konkretnih i dobrih stvari za našu državu i građane.

O dogovoru sa sindikatima

- Sve zavisi od toga koliko Srbija radi, a to je slogan koji smo promovisali na 100 dana Vlade, koliko privređujemo, toliko imamo prostora za rast plata, penzija i druga novčana izdvajanja. Od nas zavisi koliko ćemo moći dalje da ulažemo u sve kategorije stanovništva.

Akcija "Najbolja cena" trajaće od 1. septembra do 31. oktobra.

foto: Kurir televizija

Predsednik Vučić o akciji "Najbolja cena"

Vučić je govoreći o akciji "Najbolja cena" otkrio da će 81 proizvod biti na sniženju.

- Mi smo napravili čitavu korpu. Videćete kako to izgleda. 81 proizvod će biti na toj listi. Sve što pomislite, od voća, jabuka koje su bile skupe, idemo na veoma niske cene... Juhor pašteta koja košta 54,9 dinara, najniže je otišla na akcijama na 40 dinara, ići će na 37 dinara. Dakle od čajnih kobasica, šampona, praška za veš, jogurta, voća, povrća, sve što je ljudima potrebno.

- Široka paleta proizvoda. Ta akcija će trajati od 1. septembra do 31. oktobra. Da posebno ljudima u tim teškim mesecima, uvek su najteži septembar, januar, februar, sa najvišim troškovima. Ovim podižemo i stopu odgovornosti kod trgovaca, ali i jasno pokazujemo koliko nam je stalo da oni siromašniji mogu sa lakoćom da prebrode ovaj težak period, ako ne sa lakoćom, svakako da mogu da priušte dostojanstven život.

- Veoma sam zadovoljan kako je to ispalo, zadovoljan sam paletom proizvoda, od sapuna, šampona, praška za već do svih vrsta namirnica, voća, povrća, mesa, mesnih i mlečnih prerađevina - rekao je juče predsednik o akciji "Najbolja cena".