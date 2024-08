ZA MAKSIMALNO SAT I PO STE U BEOGRADU! Vučić: To je kvantni skok za Srbiju!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je juče u Malom Zvorniku da ćemo u naredna 4 meseca završiti Šabac - Loznica brzu saobraćajnicu a onda i do Malog Zvornika.

- U naredna 4 meseca završićemo Šabac Loznica brzu saobraćajnicu a onda i brzu saobraćajnicu do Malog Zvornika što je ljudima ovde i najznačajnije – rekao je Vučić okupljenim građanima.

- Za maksimalno sat i po ste u Beogradu onda – naglasio je Vučić.

- U Finskoj je rudnik litijuma na 3 kilometra od grada – rekao je predsednik Srbije odgovarajući na pitanja građana.

Naime, prvo pitanje odnosilo se na eksploataciju litijuma u gusto naseljenom mestu, te na koji način bi se taj hemijski element oslobodio. Prisutni su upitali predsednika da li je kompanija Rio Tinto toliko štetna kao što pričaju i da li treba da budu zabrinuti zbog dece.

- Niko neće da radi bilo šta i ništa se neće odigravati dok se ne budemo sami uverili da će priroda da nam bude zdrava i čista, da će moći normalno da se nastavi život. Jer zarada nikada nije bila i ne sme da bude važnija od zdravlja, nikome. Ja više verujem vama nego ljudima iz Rio Tinta – naglasio je Vučić tom prilikom.

Vučić je naglasio da je Bor i Majdanpek površinski kop i da ne može da se poredi sa rudnikom na području Jadra.

- Stalo nam je do toga da nam u Krupnju, Osečini, Malom Zvorniku živi više ljudi, a ne manje – dodao je.

- Nažalost nismo toliko bogati da litijuma imamo na 5 mesta. Zlata imamo na puno mesta i niko se ne buni zbog zlata – rekao je Vučić odgovarajući na pitanja građana.

Rudnik litijuma bi ljudima ovde doneo plate i do 1.200 evra

Vučić je naveo da su trenutni budžeti Malog Zvornika, Loznice i Krupnja, kada se saberu, 50 miliona evra, a da tri godine po otvaranju rudnika, kako je rekao, oni zajedno ne bi bili manji od 160, 170 miliona evra, koje bi opštine mogle da iskoriste za asfaltiranje puteva i druge potrebe.

- Ovo je ono što bi imale opštine. A ne pričam vam i ne govorim vam koliko bi to značilo, kada imate direktno i indirektno oko 5.000 ljudi zaposlenih, sa platama većim od po 1.000 i 1.200 evra – rekao je Vučić.

- Ukupni uticaj na BDP zemlje ide do 16-17 odsto, to je nenormalan novac, to je kvantni skok za Srbiju – istakao je predsednik Srbije.

