Lepa vest iz bankarskog sektora: dozvoljeni minus će konačno biti jeftiniji. Banke su ga do sada odobravale isključivo uz visoke kamate, upravo zbog toga se sve manje koristio.

Zbog visokih kamata na dozvoljeni minus, mnogim građanima je ova bankarska usluga, poslednja opcija. Ovom temom bavila se novinarka Tamara Stanković, a objašnjenje je potražila kod Dušana Uzelaca, iz portala Kamatica.

02:54 OVA VRSTA KREDITA JE KONAČNO JEFTINIJA! Stručnjak za Kurir televiziju objasnio: Ne treba dokumentacija, zato i jeste najskuplji

- Svako zaduženje ima uslov i cenu, a kada pričamo o nečemu povoljnom znači da su usklađeni uslovi i cena. Kada su uslovi u pitanju, kod svih kreditnih proizvoda, univerzalo je da oni mogu da budu samo potpis, dakle samo obećanje da ćete vratiti, a može da bude ceo set dokumentacije, hipoteka, osiguranje, a tada je kamatna stopa povoljnija. To je bukvalno klackalica, što su skuplji uslovi, to je jefitnija cena - započeo je Uzelac, pa se osvrnuo na dozvoljeni minus:

- Kod dozvoljenog minusa, samo je pitanje obećanja, ono je najlakše da se dobije i zato je on i najskuplji oblik zaduženja. Kada to stavimo kao koncept u zemlji gde je odnos prema novcu kakav jeste, onda imamo situaciju da banke na tome dosta zarađuju i nemaju limit, to NBS pokušava da prozvede, dakle limit na kreditne proizvode, kako bi zaštitila građane od preskupih proizvoda kredita. Dozvoljeni minus se kreće oko 15% godišnje, ali zavisi od banke do banke.

Ovu temu je građanima je približio i Nemanja Antić, ekonomista, koji je gostovao u jutarnjem programu Kurir televizije.

foto: Kurir televizija

- To u praksi znači da NBS hoće da kontroliše poslovne banke, a vezano za zaštitu građana, dakle videćemo da li će se zakon uopšte usvojiti i u kojoj formi. Što ste rizičniji klijent, dakle što je manja šansa da ćete vratiti kredit, to je veća kamatna stopa. Prekomerno zaduživanje u uglavnom loše za pojedinca, a uvek je dobro za banku u državu. U Americi imaju situaciju gde je cela nacija zadužena za nekoliko plata koje zarađuju. Amerikanac zarađuje 5.000 dolara, a troši 15.000, tamo je bankarski sektor još više razvijen. To može pojedinca dovesti do kraha - rekao je Nemanja Antić.

Kurir.rs

