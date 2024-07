ŠTO STE KUPOVALI - KUPOVALI STE! Ovaj popularni proizvod više neće biti dostupan nigde, a nema ko ga nije želeo u svojoj kući!

Popularan pametni zvučnik zvanično se povlači iz prodaje. U pitanju je Amazonov Echo Dot pametni zvučnik s ugrađenom virtuelnom asistentkinjom Aleksom.

Omogućava kontrolu pametnih uređaja, reprodukciju muzike, pristup informacijama i još mnogo toga putem glasovnih naredbi. Uz standardni model postoji i Echo Dot s LED satom kako ne biste Aleksu pitali za vreme. Međutim, ovaj model se više neće proizvoditi.

- Kad se zalihe ove generacije Echo Dota sa satom prodaju, neće biti dopunjene - rekla je portparolka Amazona Liz Roland za The Verge. Poslednji primerci rasprodaju se brzo, a kad ih ponestane na Amazonu i u fizičkim prodavnicama, to je to.

Ni ova ni verzija Echo Dota bez sata nisu ažurirane od 2022. Umesto toga Amazon je odlučio da osavremeni Echo Spot. Za razliku od Dot modela, on ima ekran i dodatne priključke za punjenje, koji će dobro doći onima koji imaju ograničen prostor za utičnice, prenosi Indeks.

BiznisKurir/Index.hr