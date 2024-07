SRBIJA IMA JEDAN OD NAJJEFTINIJIH POTPUNO NOVIH AUTOMOBILA: Uz subvenciju države može da se pazari za samo 15.000 € - ODUŠEVIO SVE

Električni „grande panda” glavni je kec iz rukava koji je Fiat Stelantis izvukao kako bi stao na crtu ostalim proizvođačima električnih automobila. Karlos Tavareš, izvršni direktor Stelantisa, istakao će ovo vozilo biti bestseler, kako u Srbiji, tako i u Evropi.

- Nadam se da će ovaj automobil biti najprodavaniji u Nemačkoj, Italiji, Francuskoj i Španiji. Mislim da smo sada bolji i konkurentniji od kineskih modela i to najviše cenom. "Grande panda" će u startu biti jeftinija za 30 odsto od ostalih, što znači da će uz subvenciju države moći da se pazari za 15.000 do 16.000 evra - rekao je Tavareš.

foto: Zorana Jevtić

Prvi čovek Stelantisa je naglasio da je pre par godina Fiat imao prilično prazan proizvodni program, jer je cela pažnja bila usmerena na Severnu Ameriku i američke brendove, ali je zato saradnja sa Stelantisom Fiatu donela veoma jak proizvodni program koji se sada realizuje u Srbiji.

VOZI PEŽO 2008 Karlos Tavares živi u Portugaliji van grada i vozi dva automobila, jedan je „pežo 2008“, dok ime drugog terenca nije želeo da otkrije novinarima.

- Prvi korak bio je Fiat 500 L, koji je sada u prodaji, kako hibridna i MHD verzija, tako i električna. Ali to nije sve, imamo neke najave od strane direktora brenda. Glavni motiv nam je prilagođavanje novih proizvoda tehnologijama koju naši kupci žele. To omogućava Fiatu i da ispunjava važeće regulative, jer ako ih ne ispunimo, jednostavno ćemo nestati sa tržišta.

foto: Zorana Jevtić

Fiat je, kako je istakao Tavareš, sada veoma profitabilan brend sa svetlom budućnošću, a o tome govore i planovi o izvozu iz Srbije.

Karlos Tavareš je portugalski biznismen i glavni je izvršni direktor (CEO) Stellantisa, četvrtog najvećeg svetskog proizvođača automobila po prodaji, formiranog spajanjem PSA grupe i Fijat Krajsler automobila. Ranije je bio glavni operativni direktor u Renou.

- Za srpsko tržište radićemo između 35.000 i 50.000 godišnje, a fabrika u Kragujevcu ima kapacitet od 150.000. Jasno je da proizvodnja ove fabrike neće biti u potpunosti samo za potrebe srpskog tržišta i da će najviše da se izvozi. To znači dve stvari: konkurentnost u troškovima i kvalitet. Atraktivnost proizvoda je vidljiva svima nama i mislim da “fiat grande panda“ ima pravu tehnologiju.

MORAMO DA SE MENJAMO Na pitanje gde će Stelantis biti za 10 godina Karlos Tavareš je odgovorio: - Moraćemo da se menjamo i da trčimo u budućnost. Na Zapadu svi žele promene, a pojedinci se tome otimaju. To jednostavno ne može. Svet se menja veoma brzo i tu brzinu mi ne možemo više da kontrolišemo. Ako ne počnemo da se menjamo možemo nestati, zato Fijat počinje sa potpuno novim proizvodom, što je jedan od velikih doprinosa "Stellantisa", od kada je osnovan u januaru 2021. godine.

Direktor Stelantisa je najavio da je jedan od sledećih koraka razgovor koji će imati sa srpskom Vladom, a koji će se ticati saradnje kroz Svetsku izložbu EXPO 2027.

foto: Zorana Jevtić

Tavareš je izneo mišljenje i o memorandumu potpisanom prošle nedelje između EU i Srbije o strateškom partnerstvu o sirovim mineralima, koji uključuje proizvodnju baterija i električnih automobila:

- Mislim da je to veoma dobar potez za Srbiju u vezi litijuma. Najveća slabost električnih vozila je njihova pristupačnost. Da biste smanjili troškove, morate imati manje baterije, jer one predstavljaju više od 40 odsto ukupnih troškova proizvodnje automobila. Da biste to uradili, potrebne su vam efikasnije baterijske ćelije koje će doći u budućnosti i moći će da koriste drugačiju hemiju od litijum-jonskih. Tako da mislim da je to dobar potez i mi smo, naravno, deo te priče.

