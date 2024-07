HAOS NA AERODROMIMA SE NASTAVLJA: Putnici prijavljuju totalni kolaps! Devojčica ostala gotovo zarobljena - U suzama čekala let

Šesnaestogodišnja putnica na aerodromu u Edinburgu ostala je u „poplavi suza“ u strahu da bi mogla da propusti let da poseti svog oca u SAD zbog globalnog prekida IT sistema koji utiče na avio-kompanije.

Osoblje aerodroma upozorilo je putnike da očekuju sigurnosna čekanja od "oko jednog sata" usred velikih kašnjenja. Putnici su svoje frustracije podelili na društvenim mrežama, a jedan opisuje situaciju kao „potpuni haos“. Podrazumeva se da je Edinburg trenutno jedini škotski aerodrom koji je značajno pogođen, ali neke pojedinačne avio-kompanije su pogođene.

Alison Matu je rekla da njena 16-godišnja ćerka Prija putuje u Vašington da poseti svog oca, ali da je bila u "poplavi suza" jer se brinula da bi mogla da propusti svoj prvi let za Dablin. Uspostavila je vezu, ali njena majka se plaši da bi, ipak, mogla da propusti svoj prekookeanski let.

foto: Shutterstock

Ona je za novinsku agenciju PA rekla:

- Bio je haos. Ljudi zbunjeni koji su poslani napolje sve do tramvaja i parkinga, rekli su da je to bio bezbednosni problem. Počela je panika, uključujući moju 16-godišnju ćerku koja putuje sama da poseti svog oca preko Dablina do Dullesa, Vašington DC. Otrčala je uplakana telefonom do mene, vidno zabrinuta. Srećom, napravila je svoj prvi let. Ko zna za druge ljude koji putuju sa malim bebama, starijim osobama i onima koji ne govore engleski. Međutim, gospođa Mattu je rekla da je osoblje aerodroma „neverovatno“ u obaveštavanju ljudi u redovima. Pišući na Ks, drugi putnik je ispričao o „potpunom haosu“ u Edinburgu. Trejsi Mekvi je dodala:

- Satni red za prijavu, još jedan sat do sigurnosnih kapija, table za odlazak ne rade i mnogo je zbunjenih lica. Nisam siguran da li letovi zaista poleću.

foto: Profimedia

Aerodrom Edinburg je rekao na Ks:

- Prekid IT sistema znači da je vreme čekanja duže nego obično na aerodromu. Ovaj prekid utiče na mnoga druga preduzeća, uključujući aerodrome. U ažuriranju, aerodrom je kasnije rekao:

- Putnici ne bi trebalo da putuju na aerodrom bez prethodne provere statusa svog leta kod avio-kompanije. Čekanje u obezbeđenju trenutno je oko jedan sat zbog nestanka i naši timovi se snalaze sa ovim najbolje što mogu. AGS Airports, koji poseduje i upravlja aerodromima u Aberdinu i Glazgovu, saopštio je da su „u velikoj meri nepromenjeni“, ali „mali broj avio-kompanija je prešao na ručno čekiranje i neki prodavci prihvataju samo gotovinska plaćanja“.

BiznisKurir/Yahoo!