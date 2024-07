ZA OVE POSLOVE NEMCI DAJU I 5.000 € MESEČNO: Smanjuje se porez za strance - Nova seoba radnika sa Zapadnog Balkana sve izvesnija

Nemačka planira da smanji porez strancima koji u toj zemlji rade deficitarne poslove. To bi mogla da bude nova 'udica' za građane Srbije, budući da su pre nešto više od mesec dana, vlasti ove evropske zemlje olakšale radnicima sa Zapadnog Balkana dolazak do dozvole za rad. Kada se na to dodaju i plate koje su daleko veće nego u našoj zemlji, mogao bi da se očekuje još veći odliv radne snage iz naše države.

Nemačka je najavila uvođenje 'poreskog popusta' za stranu stručnu radnu snagu tokom prve tri godine njihovog rada u ovoj državi.

- Postojaće 30, 20 ili 10 odsto smanjivanja poreza za ljude koji nam dođu kao stručna radna snaga - najavio je ministar finansija Kristijan Lindner.

foto: Shutterstock

To je druga po redu mera koju su vlasti ove zemlje donele kako bi privukle radnu snagu iz inostranstva, a koja im je neophodna.

Lakše do radne dozvole

Pre samo mesec dana vlasti ove zemlje omogućile su radnicima iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije, Albanije i sa teritorije Kosova da lakše dođu do posla u ovoj zemlji. Od tada mogu da borave u njoj do godinu dana i traže posao. Kako je planirano, ova mera trebalo bi da olakša dolazak za čak 50.000 ljudi godišnje sa Zapadnog Balkana u Nemačku, što je duplo više nego dosad.

Ova nova pravila, poznata kao 'karta šansi' za traženje posla u Nemačkoj, važe za one sa najmanje dve godine stručne obuke ili univerzitetskom diplomom priznatom u zemlji u kojoj je kvalifikacija stečena, a takođe je potrebno poznavanje nemačkog ili engleskog jezika.

foto: Shutterstock

Kada se karta odobri, podnosilac zahteva može da uđe u Nemačku i traži posao do godinu dana, što znači da više ne mora da podnosi ugovor sa nemačkom kompanijom pre nego što mu bude dozvoljeno da uđe u Nemačku da radi.

Poslovi u Nemačkoj - plata ide od 1.500 do 5.000 evra

Naši ljudi koji već žive i rade u Nemačkoj najčešće se bave fizičkim poslovima, pre svega građevinom, za šta mogu da zarade više od 2.500 evra mesečno, a veliki broj njih zaposlenje u zdravstvenim sistemima, kao što su negovatelji, medicinski tehničari, fizioterapeuti, farmaceuti, a otišao je i veliki broj naših lekara.

Direktorka jedne srpske agencije za zapošljavanje u Nemačkoj Emina navela je ranije da su medicinari godinama unazad bili među najtraženijim profilima u Nemačkoj, međutim njih trenutno najmanje odlazi iz Srbije, i to jer su gotovo svi koji su želeli, već otišli.

foto: Shutterstock, ilustracija

Prema njenim rečima, Nemačka traži i varioce, električare, molere i automehaničare koji su u Srbiji veoma deficitarni, a dok im Nemci daju i do 3.000 evra, kod nas ovi majstori zarađuju oko hiljadu evra. Tamošnjim firmama fale i vozači koji zarađuju po 2.500 evra mesečno, spremačice, a na ceni su i konobari, kuvari, zatim osoblje za rad u kuhinji i proizvodnji hrane, kao i radnici za održavanje higijene objekta.

Što se tiče plate u Nemačkoj, ona naravno zavisi od pozicije i stepena obrazovanja, ali naši ljudi u ovoj državi u proseku zarađuju između 1.500 i 1.700 evra mesečno. Radnici u fabrici mesečno mogu da zarade i više od 3.000 evra mesečno, i to kada se odbiju svi porezi i doprinosi, vaspitačice oko 2.000, a približno zarađuju i instruktori vožnje i domari.

Medicinske sestre i tehničari u Nemačkoj mogu da zarade 2.500 evra i to za manje od 30 radnih sati nedeljno, a učitelji sa približnim radnim vremenom meseno imaju i više od 3.500. Logopedi zarađuju oko 2.600 evra, negovatelji oko 1.500... Što se tiče plate lekara, početna zarada za specijalizante je 2.500 evra, a kako su objasnili lekari iz Srbije koji su otišli u Nemačku, ona raste sve do šeste godine specijalizacije, do 4.500 evra, dok, naravno, oni koji završe specijalizaciju zarađuju još više.

biznis.kurir.rs/Nova