NEOPHODNA ŠTO BOLJA EDUKACIJA POTENCIJALNIH KORISNIKA Martinović: Do 28. juna odobreno ukupno 1.554 projekta

Ministar Martinović: Neophodna što bolja edukacija potencijalnih korisnika i korišćenje stečenih iskustava u cilju povećanja efikasnosti sprovođenja IPARD programa

Do 28. juna, u okviru IPARD II programskog perioda, odobreno je ukupno 1.554 projekta sa više od 148 miliona evra podrške Evropske unije, dok je isplaćen 1.151 projekat sa oko 80 miliona evra podrške EU, uključujući avansna plaćanja. Ministarstvo poljoprivrede će nastaviti da ulaže velike napore kako bi sredstva iz IPARD fonda dospela do krajnjih korisnika, istakao je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dr Aleksandar Martinović na Trećoj sednici Odbora za praćenje sprovođenja IPARD III programa.

foto: MPŠV

Ministar je objasnio da je prvi javni poziv u okviru novog programskog razdoblja za Meru 1 – Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, objavljen 23. februara, kao i da je rok za podnošenje zahteva za odobravanje projekta produžen do 26. jula. Dodao je da su u okviru ovog poziva prihvatljive investicije u izgradnju i opremanje objekata, kao i podizanje višegodišnjih proizvodnih i matičnih zasada, te naglasio da među korisnicima vlada veliko interesovanje za IPARD, što se ogleda i u tome da je u okviru ovog poziva do sada podneto 244 zahteva.

Govoreći o narednim koracima u okviru Programa, ministar je naveo da se prema indikativnom planu poziva za 2024. godinu očekuje raspisivanje javnog poziva za sve vrste investicija u okviru Mere 3, i to investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva, a zatim i poziv za sve vrste investicija u okviru Mere 7 koja obuhvata diverzifikaciju poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja. On je za jesen najavio i mere za kojima vlada najveće interesovanje, a to su dva poziva u okviru Mere 1, jedan za nabavku opreme, mašina i mehanizacije i jedan poziv za kupovinu novog traktora.

foto: MPŠV

- Kod sprovođenja IPARD III programa, fokus nam je na potpisivanju Finansijskog sporazuma, donošenju pravnog okvira za sprovođenje akreditovanih mera i raspisivanju javnih poziva. Takođe, jedan od ciljeva u ovoj godini je priprema akreditacionog paketa za nove mere IPARD III programa - najavio je Martinović i posebno podvukao da je zadatak da se u ovom programskom razdoblju što bolje edukuju potencijalni korisnici i najproduktivnije moguće iskoriste sva stečena iskustva tokom prethodnog perioda u cilju povećanja efikasnosti sprovođenja IPARD programa.

Pored članova IPARD III Odbora za praćenje, sednici su prisustvovali i Frank Bolen i Ana Novak-Vd, ispred Generalnog direktorata za poljoprivredu i ruralni razvoj Evropske komisije, Laslo Arendas iz Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, predstavnici Ministarstva finansija, Ministarstva za evropske integracije, Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije i drugi.

Ranije danas, ministar Martinović se sastao sa predstavnicima Evropske komisije sa kojima je, između ostalog, razgovao o ispunjavanju uslova za potpisivanje Finansijskog sporazuma sa Evropskom unijom, kao i o nastavku saradnje na IPARD III programskom periodu i mogućnostima za nova sredstva posle 2027. godine.

biznis.kurir.rs