NEPRAVEDNO ZAPOSTAVLJENO LETOVALIŠTE U GRČKOJ: Idealno za porodicu sa decom, nema gužve, a cene nikad pristupačnije

Verovatno da ne postoji to mesto na grčkoj obali u koju noga naših turista nije koraknula, ali na radost onih koji ne vole gužve, ili možda više vole na plažama da se druže sa drugim stranim turistima, postoje još neka letovališta i gradovi gde turisti iz Srbije i nisu tako česta pojava.

Jedno od njih smo otkrili u pokušaju da povežemo dobar vazduh – odnosno neku vazdušnu banju i lepu plažu. I našli smo je odmah ispod Olimpa, a da to nije ni Leptokarija, ni Katerini, ni Platamon, ni Olimpic beach i slično. Ali je tu negde, između.

Reč je o mestu Litohoro, odnosno gradiću Litohoro ispod Olimpa, koji je početna stanica i česta baza planinara iz celog sveta koji odatle kreću u svoje ekspedicije, a ispod njega, na samoj obali je njegov priobalni deo, koji se zove Plaka. Mada ovaj deo, koji je i neka vrsta vikend naselja, domaćini često zovu Plaka Litohoro.

foto: Shuttterstock

Već od Nove godine potraga za smeštajem

Time što je to, zaista, vikend naselje, ovde nećete tako lako naći veliku ponudu apartmana i studija. Najčešće su to ili hoteli – resorti, ili su manje vile u pozadini tih rizorta, čiji se smeštajni kapaciteti jako brzo prodaju, već u januaru, februaru.

To važi za one najbolje locirane i najbolje ocenjene apartmane i hotele. U trenutku pisanja ovog teksta početkom juna, još se za jul moglo naći apartmana za dve-tri osobe, po ceni od oko 60.000 dinara za sedmodnevni najam, pa do i čak par stotina hiljada dinara.

Oni koji vole još svežije noći i nije im važno da budu smešteni baš uz obalu, često potraže smeštaj i u samom gradiću Litohoro, koji je od obale udaljen oko 6,7 kilometara i onda se danju spuštaju na obalu. Veliki deo obale su zauzeli privatni hoteli i rizorti, ali ipak postoje i slobodni delovi obale za turiste, pa se i ovako može rešiti boravak u Litohoru.

Ovo je mesto gde ne može ni da se zamisli gužva poput one na Halkidikiju, Sitoniji ili nekim drugim, neostrvskim, a popularnim grčkim letovalištima. Takođe, ovde je klima prijatnija, a plaža je uređenija i voda jako čista, o čemu vam svedoče i ježevi na koje smo nailazili tokom boravka.

Prozirno more i okrepljući vazduh sa Olimpa

No, šta god da je tačno, ovde ima svega navedenog, ali ono što na letovanju najviše zanima jeste kakva je tamo plaža. E pa takva je da bi se moglo reći da će zadovoljiti različite ukuse – u nekim delovima je zlatni pesak, što je u svakom slučaju investicija hotela ispred kojih se nalazi, a u nekim je sitni šljunak. More je, što možete videti i na fotografijama, kristalno čisto, blago tirkizno. Voda je u vreme našeg boravka bila topla, a ono što nam je svakako prijalo je okrepljujući svež vazduh sa Olimpa.

Ovde su i cene bile pristojnije nego na Sitoniji, na primer. Kada je na Sitoniji frape na plaži bio oko 4,5 evra, ovde je bio tri.

foto: graja / Alamy / Alamy / Profimedia

Vazdušna banja

Ono što ćete prvo primetiti kad dođete u sam grad, čim izađete iz automobila, jeste neopisivo svež vazduh. Onaj četinarski. Što bi se među onima koji pamte period stare Juge reklo – kao nekad na Hrvatskom primorju. A kad krenete u šetnju, shvatićete da to bogatstvo četinarskog mirisa potiče od ogromnog parka - Katunija (Municipal park Katounia).

U okviru tog parka, vidi se pažljivo planiranog, sa nekoliko fontanica-vodopada, nalazi se i otvorena letnja pozornica, kao i ograđeni bazen, u koji se sliva voda od otopljenog snega sa Olimpa.

Ovaj park je odlično mesto i za predah uz neku kafu da se ponese, sa sve pogledom na Olimp. Za one sa malom decom, na obodu parka je i dečje igralište i luna park sa kojekakvim mamipara aparatima, istina drugačijim od onih u često posećenim grčkim destinacijama.

foto: Graham Oliver / Panthermedia / Profimedia

Uzbrdo od parka, ka trgu Litohora, nalazi se i Pomorski muzej. Lokalci kažu da poseta ovom muzeju najbolje otkriva pravi identitet i istoriju Litohora. Litohoro je oduvek bilo pomorsko mesto i većina seljana su bili mornari, tako da se u muzeju mogu videti razni pomorski predmeti i alati - sidra, kompasi, hronometri, a najupečatljivi je, kažu, model torpednog čamca koji je 1912. godine potopio tursku lađu ispred Soluna.

Umeju da ugoste

Kad vam u šetnji zakrči stomak, predlažemo vam da malo zađete u sporedne uličice i da nađete neku od onih tradicionalnih taverni, a prepoznaćete ih ako ni po čemu drugom, onda po tome što je u njoj uvek gužva i tu su lokalci.

Kao i u većini lokala u primorju, musaka, suvlaki i slični specijaliteti su neizbežni deo ponude, ali preporučujemo, ako niste dosad, da probate njihovu gemistu (punjena paprika i paradajz), koja se kod njih, uglavnom, ne priprema sa mesom. I opet je bila pravi praznik za nepca. A posle obroka stigao je i sladoled – gratis.

Obilazak centralne uličice i glavnog trga je nešto što se svakako preporučuje u Litohoru. Ovde nećete tako lako naići usput na one uobičajene grčke radnjice sa suvenirima.

foto: Shutterstock

Njih ćete pre naći u sporednim uličicama, a u ovoj glavnoj ćete pre naći delove planinarske opreme, malo skuplje krpice i brendirane sportsko-planinarske radnje.

Kad krenete dalje uzbrdo, uličice su sve uže, kaldrmisane i vode ka polaznoj stanici planinara. Tim uličicama možete da krenete i ka kapeli Proroka Ilije, odakle se Egej i poznata letovališta Pijerije vide kao na dlanu.

Ovde se i Zevs kupao

Takođe, iznad gradića je i čuveno Zevsovo kupatilo, do kojeg se stiže posle oko pola sata laganog hoda. Što leti i nije baš lagano, ali za neke rane sate ili u predvečerje može da bude dobar izbor. Ovde se, legende kažu, kupao i sam Zevs.

Ekspedicija na Olimp – samo za iskusne

Penjanje na Olimp suvišno je da pominjemo jer se mnogi tokom letovanja u to neće upustiti, a i oni iskusni planinari za te ekspedicije obično biraju hladnije dane.

Što ne znači da tokom vašeg boravka nećete sretati grupice planinara. Njegov najviši vrh – Mitikas dosegnu samo retki i kondicioni spremni planinari jer se nalazi na čak 2.917 metara, a neznatno niži od njega su vrhovi Skolio, Stefani i Skala.

foto: Profimedia

Kažu da penjanje na Olimp traje dva dana, a postoje i lepo uređene staze i za one neiskusne, koji bi da prođu bar nekim delom ove mitske planine.

S obzirom na to da se nalazi na svega 90 kilometara ili sat vremena od Soluna, a od 15 do 30 kilometara od Leptokarije, Nei Porija ili Paralije, nije daleko za jednodnevnu avanturu.

I za jedan doživljaj drugačije Grčke, koja nije samo "božanstvena plaža sa tirkiznom vodom, belim kućama i plavim žaluzinama", koja je lepa, možda čak i lepša, i zimi i koju bogata prošlost, puna mitoloških priča, kao i prelepa priroda, čine sjajnom destinacijom za uživanje. Ako ništa drugo, nisu ovaj kraj slučajno izabrali za svoje obitalište i sami grčki bogovi, i to 12 njih.

BiznisKurir/eKapija