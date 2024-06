VUČIĆ U ZEMUNU: Srbija ponovo oživela železnicu, Nadam se kineskoj fabrici vozova

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas predstavljanju novog elektromotornog kineskog brzog voza - Soko i poručio da Srbija u poslednjih 40 godina nije imala neku voznu liniju koja je imala toliko putnika kao linija Beograd-Novi Sad.

- Ponovo smo oživeli železnicu, najkvalitetniji i najlepše vozove uvozimo. Nadam se da ćemo da ih uskoro i pravimo. To bi bilo veoma važno za rast Srbije - rekao je Vučić i naglasio da Srbija ubrzano radi na izgradnji i rekonstrukciji želežničke saobraćajne mreže.

- Ove godine biće izgrađeno 3,3 kilometara Stalać - Đunis plus 14,5 km na istoj deonici. Radimo obilaznicu oko Niša 22 kilometra, radimo Niš-Dimitrovgrad, Niš-Brestovac 23 km prema Leskovcu i plan je da izgradimo do Preševa i do graničnog prelaza sa Severnom Makedonijom. Dakle da imamo od Preševa, ali i od Dimitrovgrada pa do Subotice prugu na kojoj će moći da saobraćaju vozovi od 120-200 kilometara na čas - objasnio je Vučić.

Kako kaže, u budućnosti pruga Beograd-Valjevo biće ubrzana, ali da pre toga mora da bude završena i rekonstruisana pruga Valjevo-Vrbnica do granice sa Crnom Gorom.

- Hoću posebno da se zahvalim kineskoj državnoj železničkoj kompaniji CRRC, koja je verovatno najbolja kompanija koja je ikada radila nešto u Srbiji. Ta kompanija je čudo od kompanije i neverovatno je kako ti ljudi rade - rekao je Vučić.

"Nadam se kineskoj fabrici vozova"

Vučić je, na pitanje novinara čemu se još nadamo od Kine, izjavio da se Srbija nada fabrici vozova koja će biti otvorena zahvaljući Kini i naglasio da su kineskim partnerima već ponudili neke lokacije.

- Nadam se fabrici vozva i radimo na tome, još nismo dovoljno spremni iz mnogo razloga, ali radimo na tome. Vodili smo ih na sve lokacije, ponudili neke lokacije od Ćurpije oko Niša Aleksinca, Kraljeva da se iskoristi šta se može iskoristiti u Smederevskoj Palaci. Videćemo šta će naši kineski prijatelji reći - kazao je predsednik.

Naglasio je da je po nalogu kineskog predsednika Si Đin Pinga tri dana posle njihove posete Beogradu u Srbiju stigla kineska delegacija. Predsednik je dodao da su imali i nekoliko važnih i partijskih delegacija iz Komunističke partije Kine.

Od Beograda do Subotice brzim vozom za sat i 10 minuta

Vučić rekao je da će se od Beograda do Subotice brzim vozom stizati za sat i deset minuta i da bi ovim vozom na toj pruzi trebalo da se ide najkasnije od 1. decembra. Na pitanje koliko imamo ovakvih kompozicija, Vučić je kazao da je za sada naručeno pet elektromotornih vozila iz Kine.

- Poslednji treba da dođe po ugovoru 31. decembra 2025. Radićemo testove za prugu Beograd-Subotica već u septembru i najkasnije od 1. decembra, ako završimo prugu do tada, a završićemo, vozićete se ovim vozom Beograd-Subotica. Na svaka dva sata će ići brzi voz. On ima prvu i drugu klasu 45 mesta u prvoj, 197 u drugoj, ali prva klasa izgleda nestvarno - rekao je Vučić.

Vučić je istakao da će se od centra Beograda do centra Subotice stizati za sat i deset minuta.

- Ne postoji prevoz kojim to možete da postignete. Nadam se da će u Subotici da urade svoj posao, da obezbede prevoz do Palića i drugih mesta. Ovo će i za Vrbas da bude važno - rekao je Vučić.

