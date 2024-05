KOMPANIJE IZ SRBIJE NA SAJMU ROBNIH MARKI U AMSTERDAMU: Našu zemlju predstavlja 35 firmi

Privredna komora Srbije (PKS) i Razvojna agencija Srbije (RAS) organizuju nastup 35 domaćih kompanija u okviru dva nacionalna štanda Srbije na Međunarodnom sajmu robnih marki „PLMA2024“, koji će se održati u Amsterdamu 28. i 29. maja.

Na ovoj svetskoj sajamskoj manifestaciji Srbija se tradicionalno predstavlja pod sloganom „Vaše ime, naš kvalitet“ (Your name, our quality), a naši proizvođači predstaviće proizvodne programe u Hali za prehrambene proizvode, kao i u Hali za neprehrambene proizvode.

U okviru prehrambenog štanda, 28 naših firmi ponudiće široku paletu proizvoda od smrznutog voća i povrća, niskokaloričnih džemova i voćnih namaza, preko ovsenih kaša, sušenog i čokoladiranog voća i slatkiša do raznih vrsta testenina, namaza, gotovih supa.

foto: Shutterstock

Na tom štandu izlažu: AGRANELA, Valjevo, BUDIMKA, Požega, CANDY RUSH, Novi Beograd, CG FOODS EUROPE, Ruma, ITN GROUP, Zemun, JAFFA, Crvenka, LAKI, Arilje, MORAVKA PRO, Leskovac, MASTER FRUTS, Borča, MIN KOMERC, Zemun, MINELA, Batočina, MITSIDES POINTS, Sremska Mitrovica, NN TEL, Novi Sad, NS BOMI, Obrenovac, PACKOM INTERNATIONAL, Leštane, PREST, Niš, COLD PRESSOK Beograd, YUMIS Niš, STANIĆ, Arilje, FRUCOM FOOD, Arilje, DON DON, Beograd, ALEKSANDRIJA FRUŠKA GORA, Beograd, DEM, Kulpin, M PET PR, Beograd, JUGOTREJD, Arilje, UNIJAPAK, Niš, FLORA, Ivanjica, ZDRAVO ORGANIK, Selenča.

Proizvodni programi srpskih izlagača u neprehrambenoj hali promovisaće plastičnu ambalažu sa primenom u različitim industrijama, drvenu ambalažu, kozmetičke proizvode, kućnu hemiju, pribor za manikir, pedikir, negu lica.

U Hali za neprehrambene proizvode predstaviće se sedam izlagača: HEMIJSKA INDUSTRIJA NEVENA, Beograd, UMPROM, Stara Pazova, DALIA, Beograd, DIN TIM, Trstenik, JMC, Kać, ULTRAPAPIR, Novi Banovci, BEOHEMIJA, Zrenjanin.

Za srpske kompanije koje su zainteresovane da izvoze proizvode pod robnim markama trgovinskih lanaca, sajam u Amsterdamu je šansa za nove poslovne kontakte, saradnju sa vodećim svetskim supermarketima, maloprodajnim lancima i specijalizovanim prodavnicama, kao i za veći izvoz.

foto: Shutterstock

PLMA Amsterdam (https://plmainternational.com/), sa tradicijom dugom skoro 40 godina, predstavlja vodeću poslovnu, sajamsku manifestaciju u okviru koje se sastaju proizvođači sa predstavnicima najvećih svetskih maloprodajnih lanaca.

Amsterdam će ove godine okupiti oko 15.000 svetskih trgovaca, koji predstavljaju supermarkete, hipermarkete, diskonte, robne kuće, apoteke kao i uvoznike, distributere, konsultante, agente za prodaju i stručnjake za ambalažu i dizajn sa ciljem sagledavanja novih poslovnih ponuda, proizvoda i tehnoloških inovacija.

U 2023. godini na sajmu je učestvovalo više od 2.900 izlagača iz 70 zemalja. Sajam je posetilo preko 14.000 stručnih posetilaca iz 120 zemalja.

biznis.kurir.rs