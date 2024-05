DOK U SVETU PLJUŠTE OTKAZI SRBIJA ZAPOSLILA VIŠE OD POLA MILIONA RADNIKA Privredni rast i strane investicije pogurale zaposlenost

Srbija ima 550.000 više zaposlenih ljudi nego pre 12 godina i to zahvaljujući privrednom rastu i prelasku velikog broja ljudi iz sive zone u legalne tokove, smatraju saogovornici Kurira, komentarišući izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića o većoj zaposlenosti u odnosu na 2012. godinu.

- Mi danas imamo 550.000 zaposlenih ljudi formalno više nego pre 12 godina, a imamo i zbog prirodnog priraštaja i zbog migracija oko 400.000 ljudi manje. Sada se ljudi vraćaju i ta razlika će da se smanjuje. Taj nivo zaposlenosti nije samo to da li je svaki čovek to osetio ili ne, da li je dobio posao ili ne, već time raste sve drugo. Time raste cela privreda, time rastu plate, time rastu penzije, time raste sve - izjavio je predsednik Vučić.

Ekonomista Aleksandar Stevanović ističe da je 550.000 više zaposlenih u odnosu na pre 12 godina posledica privrednog rasta.

- Prvo se desi privredni rast, pa tek onda zapošljavanje. To su statistički podaci koji su tačni, a značajno je da je dosta ljudi prešlo iz sivih poslova u regularne, pa i dosta onih koji su radili pola-pola na crno prešao je da radi legalno. To je velika zasluga i rezultat reformi koje su rađene za vreme ove vlasti - objašnjava Stevanović.

foto: kurir tv

Prema njegovim rečima i 400.000 ljudi manje u Srbiji zbog prirodnog priraštaja i migracija je velika brojka za Srbiju, ali tvrdi da se taj trend menja.

- U ovoj deceniji imaćemo neto priliv naših državljana iz inostranstva jer će se više vraćati nego odlaziti i to u sektorima nižih do srednjih kvalifikacija. Neće biti preteranog računa da se ide napolje. Mene kopka što smo se zadovoljili stopama rasta oko četiri odsto, a mislim da bi mogli da idemo i više, do pet i šest odsto. Ali onda bi radili stvari koje nisu preterano popularne, pa onda rizikujete da izgubite izbore, ali to je realnost demokratije - ističe Stevanović.

ČINJENICE 25,9 % bila je stopa nezaposlenosti 2012. godine 9 % iznosila je stopa nezaposlenosti u četvrtom kvartalu 2023.godine 14.833 više zaposlenih bilo je u prvom tromesečju 2024. godine nego u istom periodu 2023. 2.364 580 lica je ukupan broj zaposlenih u prvom kvartalu 2024. godine

Da je sjajna vest da je 550.000 ljudi dobilo posao smatra i Ljubodrag Savić, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

- Normalno je da se zemlja razvija, imamo dosta stranih investicija, sve je to poguralo novozaposlenost. To je jedna od lepih stavri koja se dešava Srbiji i time treba da budemo zadovoljni - ističe Savić.

foto: Kurir

Ipak, profesor Savić ističe da bi trebalo uporditi strukturu te zaposlenosti.

- Sjajna je vest da je toliko ljudi zaposleno, ali da ne pomislimo da za radničku klasu teče med i mleko. Jedno je imati posao, a drugo je i biti zadovoljan tim poslom. Veliki broj ljudi radi za minimalnu zaradu, među tim zaposlenima ima dosta ljudi koji nisu Srbi. Trebalo bi pogledati za koliko rade, koliko rade i kakva su im prava. Ljudi rade u građevini od kad sunce izađe do kad sunce zađe za male pare, a ako neće gazda im kaže idi kud ti vlolja - naglašava Savić.