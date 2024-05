BIK JABLAN OD 1.600 KG I KONJ BARON GLAVNE ATRAKCIJE SAJMA! Na izložbi poljoprivede učestvuje 1.200 izlagača iz 40 zemalja

Međunarodni sajam poljoprivrede u Novom Sadu, 91. po redu, okupio je 1.200 izlagača iz 40 zemalja i Srbije koji će predstaviti svoja najsavremenija dostignuća u poljoprivredi, poljorpivednu mehanizaciju, stoku, ali i informacije o održivoj poljoprivredi i zelenim tehnologijama, sa kojima će posetioci moći da se upoznaju od 18. do 23. maja.

Sajam je otvorio premijer Srbije Miloš Vučević koji je istakao da se nada da će se položaj poljoprivrednika popraviti zahvaljujući sve većim izdvajanjima iz budžeta.za poljoprivedu.

- Mislim da je važna stvar da je partner ovogodišnjeg sajma EU jer je to snažna poruka da ne dobijamo samo poruke šta treba da uradimo nego da pokažemo i šta Evropska unija ima i donosi na korist našim građanima i da to nisu protokoli već stvari koje menjaju život na bolje. Poljoprivreda je duboko ukorenjena u Srbiji i to je bitno za sveukupnu ekonomiju. Mi neke stvari moramo da popravimo, ali postoji volja od strane EU komisije da se dobre i velike stvari realizuju u Srbiji i to jesu evropske vrednosti - kazao je Vučević.

foto: Petar Aleksić

On je dodao da je zamolio evropskog komesara da razume ozbiljnost tog pitanja i da u procesu integracija čuvamo srpske poljoprivrednike kako bi bili konkurentni na evropskom i na svetskom tržištu.

EU partner sajma

Partner Sajma poljoprivrede je Evropska unija, a fokus ovogodišnjeg Sajma biće promocija održive poljoprivrede, a u šest dana, u okviru programa na EU paviljonu biće priređeno više od 40 događaja.

Komesar EU za poljoprivredu Januš Vojčehovski istakao je da je Sajam ove godine jako značajan za EU jer je ona njegov partner.

foto: Petar Aleksić

- Ovo je sjajna prilika da budem rame uz rame sa nečim što je važno, a to je poljoprivreda koja je deo života od kog svi zavisimo. Ovaj sektor se suočava sa rastućim pritiscima i mora da odgovara na nove izazove. Naše partnerstvo sa Srbijom traje dugi niz godina i mi zajedno radimo na tome da pripremimo Srbiju za ulazak u EU. Nedavno smo proslavili 20 godina od velikog proširenja 2004. godine, koje je obezbedilo stabilnost čitavoj EU. Vrednost poljoprivredne proizvodnje u novim zemljama članicama u protekle dve decenije se utrostručila - rekao je Vojčehovski i zahvalio poljoprivrednim proizvođačima u Srbiji na naporima koje su uložili kako bi doprineli bezbednosti poljoprivrednih proizvoda.

foto: Petar Aleksić

Posetioci Sajma poljoprivrede moći će da vide Izložbu poljoprivredne mehanizacije, prateće opreme i rezervnih delova i Nacionalnu izložba stoke sa Izložbom genetskih potencijala. Izložena su goveda, konji, ovce, koze, ali i živina, a Izložba nekonvencionalnog stočarstva predstavlja pčelarstvo i ribarstvo.

Atrakcija za posetioce je i javno ocenjivanje goveda, konja i ovaca.

NAGRADNA IGRA TRAKTOR ZA KUPLJENU ULAZNICU Na Poljoprivrednom sajmu posetioce sa kupljenim ulaznicama i ove godine očekuje vredan poklon. Kompanija Kite DOO - Darodavac u Poklon-igri je za najsrećnijeg posetioca pripremila traktor John Deere 5045d. Svaka kupljena ulaznica je i kupon. Za učestvovanje u Poklon-igri potrebno je na poleđini ulaznice čitko ispisati tražene podatke, a potom je ubaciti u kutiju koja će biti postavljena preko puta Sajamske fontane. Kupon sa imenom srćnog dobitnika biće izvučen u četvrtak, 23. maja, u 17 časova.

1 / 9 Foto: Petar Aleksić

Ove godine kolektivnim izložbama na sajmu se predstavljaju Italija, Holandija, Crna Gora, Rumunija, Indonezija, Španija, Bosna i Hercegovina, Češka, Mađarska...

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprovrede ove godine na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu oranizuje i finansira Izložbu organskih proizvoda, proizvoda sa oznakama geografskog porekla, proizvoda sa oznakom "Srpski kvalitet" i piva zanatskih proizvođača.

Proizvođači organskih proizvoda izložili su sokove, džemove, organski ajvar i različite proizvode od organske paprike, organsko brašno i testenine, sveže organsko voće i povrće, organske čajevi, čokolade različitih ukusa i organsko vino.

1 / 9 Foto: Petar Aleksić

Na izložbi proizvoda sa oznakama geografskog porekla u okviru Saveza proizvođača tradicionalnih proizvoda Srbije našao se pirotski kačkavalj od kravljeg mleka, sremski kulen, petrovska klobasa, rtanjski med, ariljska malina, futoški sveži i kiseli kupus, leskovački domaći ajvar i fruškogorski lipov med.

Na najvećoj Nacionalnoj izložbi stoke i Izložbi genetskih potencijala prikazana su najbolja grla goveda, konja, ovaca i koza. Kao i u prethodnih nekoliko godina sa ovogodišnjeg sajma su izostale svinja zbog potencijalne opasnosti koja preti od afričke kuge.

Jablan i Robi atrakcije sajma

Najveće atrakcije 91. Poljoprivrednog sajma su tovni bikovi simentalske rase Jablan i Robi teški tonu i po. Jablan je bik Radenka Jeremića iz Salaša Crnobarskog, a Robi - Dejana Takača iz Pačira.

foto: Petar Aleksić

Radenko Jeremić, vlasnik poljoprivrednog gazdinstva "Braća Jeremić" kaže da je Jablan star tri godine i težak 1.600 kilograma zahvaljujući genetici.

- Jede isto što i drugi bikovi i junad, a imamo ih 400 na farmi, ali isto kao i ljudi neko poraste više, neko manje. Imao sam ranijih godina na sajmu bikove i od 1.700 kg, ali Jablan ima šanse da ih dostigne i prestigne jer ću ga i sledeće godine dovesti. On je tovni bik, ali nije još za klanje - kaže Jeremić.

I ljubitelji konja imaju šta da vide, a pažnju posetilaca najviše su privlačili Baron i Mango, belgijski hladnokrvni konji odgajivača Nikole Đošovića iz Gračaca, stari po dve godine i teški oko 950 kilograma.

foto: Petar Aleksić

CENE ULAZNICA Pojedinacne ulaznice za 91. međunarodni poljoprivredni sajam košaju 800 dinara, dok su u kolektivnim posetama 600 dinara po osobi. Ulaznice za kolektivne posete đaka i studenata, decu od 7 do 14 godina i penzionere koštaju 400 dinara.

Noviteti na izložbi poljoprivredne mehanizacije

Na Poljoprivrednom sajmu važno mesto zauzima Izložba poljoprivredne mehanizacije na kojoj svoje proizvode predstavljaju izlagači iz Srbije, ali i iz Italije, Turske, Austrije, Mađarske, Španije, Kine i Slovenije.

Na otvorenom prostoru Novosadskog sajma izložen je veliki broj najsavremenijih poljoprivrednih mašina, a uz standardne i poznate modele našlo se i mnogo noviteta.

Fabrika poljoprivrednih mašina iz Boljevca FPM Agromehanika osim svog programa predstavljila je i novitete koji se tiču kosačica i malčera. Kuriozitet je robot Agrar koji je nastao kao plod saradnje tog preduzeća i Mašinskog fakulteta u Nišu.

foto: Petar Aleksić

- Ovaj robot može da obavlja poslove kao i klasičan traktor i da se za njega priključe standardne priključne mašine kojima može da obavlja košenje, prskanje, ali je specifičan po tome što na njega možete da dodate i neke nove robotske dodatke tako da može da vrši branje, plevljenje, pametno prskanje, sve što je karakteristično za pametnu poljoprivredu - ovjasnio je za Kurir Milan Banić, profesor Mašinskog fakulteta u Nišu.

Kompanija IMT je planirala da predstavi više noviteta ali im je najavljena atrakcija traktor E30 na električni pogon izostao jer zbog problema u transportu nije stigao iz Indije do otvaranja sajma. Pored klasičnih traktora, ove godine ta kompanija je predstavila traktor Magna koji mogu da koriste mali proizvođači.

foto: Petar Aleksić

Kompanija KITE DOO koja je darodavac u Poklon igri izložila je najveći konvencionalni traktor sa gusenicama 8RX, veliki kombajn S780 i S790 kao i novina u ponudi u kompaniji John Deere - draper hederi za maksimalno iskorišćenje, odnosno za maksimalno smanjenje gubitaka koji se dešavaju tokom žetve na samom hederu.