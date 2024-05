Prvi potpresednik Vlade Republike Srbije i ministar finansija Siniša Mali kazao je danas da Srbija ima tri cilja, rast privrede i standarda uz očuvanje makroekonosmke stabilnosti.

- Naša ekonomska politika je bazirana na izvozu i stranim investicijama. Prioriteti Vlade će biti dalji rast i razvoj privrede, makroekonomija. Svaka grana ekonomije nam vaste. Imamo rekordne strane investicije - rekao je Mali.

Do kraja 2025. prosečnu zarada 1.000 € Ministar Siniša Mali ističe da je trenutna prosečna zarada u Srbiji oko 820 evra. - Do kraja 2025. godine ćemo imati prosečnu zaradu 1.000 evra - kaže ministar i dodaje da Srbija ide ka tome da 2027. godine prosečna penzija bude 650 evra. Podsetio je i na rast minimalne zarade. Do 2027. godine kaže da ćemo imati 1.400 evra prosečnu platu. - Nikada veći broj zaposlenih nismo imali - rekao je ministar u gostovanju na TV Prva.

- Ekspo je investicija od 1,2 milijarde evra, ali to je samo deo programa "Skok u budućnost - Srbija 2027", unutar kojeg će u 320 projekata oko 17,8 milijardi evra biti uloženo u škole, zdravstvene ustanove, auto-puteve, saobraćajnice, brze pruge - kaže ministar i dodaje da očekuje 3 miliona posetilaca samo u okviru meseci u kojima bude održan EKSPO.

- Smatram da nam je to najveća razvojna šansa - rekao je Mali i napominje da se to odnosi na celu Srbiju.

- Za Nacionalni stadion, koji je takođe deo projekta Ekspa, kamen temeljac položen je prvog maja. I taj stadion nije važan samo za naš sport, već i za razvoj turizma.

Najavio je da će do kraja godine će biti završena pruga do Subotice i "sve nam je to EKSPO" i naglašava da se sve radi u interesu građana Srbije kao i da je svako obećanje do sada bilo ispunjeno u dan.

- Mala Srbija dobila je poverenje 92 zemlje sveta da organizuje jednu takvu manifestaciju (EKSPO) - izjavio je Mali.

Tvrdi da se "svi zadužuju" i da, osim u Srbiji, BDP u odnosu na javni dug "raste u nebesa".

Kurir.rs, Novosti, B92, Prva