ANA BRNABIĆ SAOPŠTILA ODLIČNU VEST: Prosečna plata u februaru bila 803 evra, u Beogradu preko 1000! To znači da smo na PRAVOM PUTU

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić jutros je gostovala u emisiji Redakcija na Kurir televiziji gde je saopštila i nove vesti o visini prosečnih primanja u Srbiji.

- Što se tiče statistike, ne znam da li je Republički zavod za statistiku već objavio ili će danas objaviti, prosečna plata u Srbiji u februaru je bila 803 evra, a u Beogradu preko 1000 evra - rekla je Ana Brnabić.

Ona je pojasnila da to znači da su realna primanja skočila za 10 odsto u odnosu na februar prošle godine.

- To su velike stvari, to znači drugačiji život. I znači da smo na pravom putu da postignemo sve što smo zacrtali planom Srbija 2027. Pod ovakvim geopolitičkim okolnostima, kada čitav svet gori i niču nova žarišta, da iz MMF poruče da je Srbija svetla tačka Evrope, to mnogo znači - kazala je Ana Brnabić.

Rekla je i da je sinoć zamolila predsednika Vučića, nakon razgovora o diplomatskoj borbi, da po povratku u Srbiju zajedno posete Lebane.

- Da otvorimo centar za posetioce u Caričinom gradu. Još 1912. godine je krenulo da se radi na nalazištu, a do pre dve godine nije bilo čak ni ograđeno. Borimo se da stavimo sada to nalazište na listu UNESKO, to je velika stvar za naš jug. I znam koliko njemu lično ovakve stvari daju snagu, pa da se svi napunimo dodatnom pozitivnom energijom za dalju borbu - kazala je Ana Brnabić.