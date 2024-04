DO 2027. GODINE ULOŽIĆEMO U 323 PROJEKTA ŠIROM SRBIJE Mali saopštio SJAJNE VESTI: Vrednost ugovora će iznositi 17,8 milijardi evra

Ministar finansija Siniša Mali najavio je da ćemo do 2027. godine uložiti u 323 projekta širom Srbije, koji su vredni ukupno 17,8 milijardi evra.

- Dakle, nije reč samo o ulaganju u Expo kompleks, kao što uporno navodi opozicija, već o ulaganju u sve delove naše zemlje, i to u projekte iz oblasti infrastrukture, energetike, nauke, obrazovanja… Svi ovi projekti treba da se završe do 2027. godine, kada ćemo biti domaćini specijalizovane izložbe @expo_belgrade_2027. Želeli smo da ovu izložbu iskoristimo kao povod da još više promenimo lice naše zemlje, da poboljšamo kvalitet života građana, da svaki građanin Srbije oseti promene na bolje. Sve to je deo programa „Skok u budućnost – Srbija 2027“, koji je predstavio predsednik Aleksandar Vučić, a koji je upravo to – kvantni skok u budućnost.

- Osim toga, mi naravno radimo i na drugim važnim projektima koji će se završavati u godinama nakon ove izložbe, kao što su beogradski metro, izgradnja severne obilaznice oko Kragujevca, izgradnja Prirodnjačkog muzeja…

Ministar je onda zaključio:

- U poslednjih 12 godina promenili smo lice Srbije, završili finansijsku konsolidaciju, krenuli da rastemo, započeli, ali i završili neke važne projekte… Sada idemo dalje, još brže nego do sada!

(Kurir.rs)