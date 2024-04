VUČIĆ 1. MAJA POSTAVLJA KAMEN TEMELJAC ZA NACIONALNI STADION Mali otkrio: Hoćemo da izgradnjom stadiona dovedemo nove investitore

Ministar finansija Siniša Mali je gostujući na TV Pink objasnio šta je sve predviđeno programom 'Skok u budućnost - Srbija 2027'.

Kako je ministar finansija izjavio, Srbija će u okviru ovog programa izdvojiti 18 milijardi evra za investiranje po čitavoj državi.

- Prezentacija koju je imao Vučić oko Ekspa - investiraćemo dodatnih 18 milijardi evra u celu Srbiju do 2027. Predstavili smo program Srbija 2027. Imamo preko 300 projekata: ulagaćemo u Ekspo (stanovi, stadion...). To postaje najveće gradilište u Evropi. Ulagaće se u puteve, zdravstvene ustanove, bio4 kampus. To su svi projekti koje ćemo završiti do 2027. kada ćemo se predstaviti svetu. Bili smo vrlo konkretni u šta ćemo uložiti. Nama je Ekspo samo povod da ulažemo za sve u Srbiju - rekao je Mali i dodao da će prvog maja biti postavljen kamen temeljac za Nacionalni stadion koji se gradi u okviru Ekspa.

- Prvog maja predsednik će postaviti kamen temeljac na izgradnju Nacionalnog stadiona. Kada je stadion u pitanju, fudbal je postao biznis, hoćemo da izgradnjom stadiona dovedemo nove investitore. Jedna investicija podstiče drugu. Bio sam u Leskovcu gde je izgrađen stadion i sad oko njega niču fabrike - zaključio je ministar.

