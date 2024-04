IMAMO NIKAD VEĆE DEVIZNE REZERVE Mali objasnio: Evo gde će biti uloženo 18 milijardi evra do 2027. godine

Ministar finansija Siniša Mali objasnio gde će biti uloženo 18 milijardi evra do 2027. godine.

Što se tiče posete Vašingtonu, rekao je da je na sastanku produžen sporazum na MMF-om što je jako važno za građane Srbije budući da je MMF najveća međunarodna institucija.

- Kada pogledate aspekte naše ekonomije, mi smo stvarno svetla tačka. Iako građani to možda ne vide, ali ova globalna kriza stvarno utiče na globalnu ekonomiju. Tri su tačke: usporava se rast i to je najveći izazov u narednih pet godina. Ako nema rasta, onda stagnirate. Od prošle godine vidimo ubrzanje rasta. Bićemo iznad 3,5 odsto rasta ove godine. I sve nam raste - poljoprivreda, prehrambena industrija, građevinarstvo... - rekao je Mali gostujući na TV Pink.

- U dinamici smo da ostvarimo plan da do 2027. godine imamo platu od 1.400 evra. Osim toga, kada pogledate javni dug u odnosu na svetski BDP je na 93 odsto. Prosek evrozone je 85 odsto. To je najbolji odgovor za one koji kritikuju da se prezadužujemo - kazao je Mali.

foto: Ministarstvo finansija

- Prezentacija koju je imao Vučić oko Ekspa - investiraćemo 18 milijardi evra u celu Srbiju do 2027. Imamo preko 300 projekata: ulagaćemo u Ekspo (stanovi, stadion...). Ulagaće se u puteve, zdravstvene ustanove, bio4 kampus. Bili smo vrlo konkretni u šta ćemo uložiti.

Podsetimo, Mali je nedavno poručio da u 'Skok u budućnost' država želi da uloži 18 milijardi evra u sve oblasti ekonomskog razvoja.

Istakao je da nam je kurs stabilan, da imamo nikad veće devizne rezerve i da imamo 4 milijarde evra na računu.

- Najvažnije za nas je da u što kraćem vremenu Srbija dobije investicioni rejting - to bi bila formalna potvrda svih rezultata koje smo ostvarili. Sada smo na korak do tog rejtinga - kazao je Mali.

Podsetio je da će 1. maja biti postavljen kamen temeljac za Nacionalni stadion.

- Kada pogledate ove globalne izazove, od korone do pritiske na Srbiju... Ekonomija nam dobro stoji, to kaže MMF, Svetska banka... Ono što je važno da budemo radni, marljivi, posvećeni poslu i vole svoju zemlju... - dodao je.

(Kurir.rs/B92)