KAKO DA VAM NE UVALE KRŠ AUTOMOBIL: Saveti stručnjaka mogu da vam pomognu da izbegnete PAPRENE popravke, obratite pažnju na njih!

Ako ste odlučili da kupite polovni automobil, potrebno je da znate na šta najviše treba da obratite pažnju, kako vas početnička greška kasnije ne bi skupo koštala.

Stručnjak za automobile je podelio na svom YouTube kanalu savete za ''prvu pomoć'' kako biste lakšte izbegli katastrofu ili je bar smanjili.

- Pre svega, nemojte se zaletati da kupujete prvi automobil koji ste došli da pogledate. Ako ste se već odlučili za određeni model, onda je potrebno da probate bar tri ili četiri primerka tog modela, kako biste ih međusobno uporedili. Imajte na umu kada kupujete polovan automobil da on nije bez mane. Ako tražite takvog, onda je možda bolja opcija za vas da kupite nov - počinje Nemanja.

foto: Shutterstock

Naglašava da je obavezno da gledajte da li vam je vlasnik dovezao prljav auto, jer to može biti znak da želi da prekrije neke nedostatke ili je to jasan pokazatelj kako ga je on ranije održavao.

- Takođe, kada dođete da pogledate auto, prvo proverite broj šasije i motora. Ako postoje tragovi fizičke obrade oko tih mesta, onda može da znači da je tu nešto neregularno rađeno - nastavlja on.

Bilo bi poželjno da auto koji gledate ima dva originalna ključa, da ima fabričku knjigu sa uputstvima, kao i servisnu, ukoliko je kupljen nov u Srbiji.

foto: Nemanja Pančić

- Kada se fokusirate na spoljašnjost auta, pogledajte da li stoji ravno, da li naginje na neku stranu i kako vam, generalno, izgleda. Dalje, jako je bitno da pogledate zazore, oni mnogo otkrivaju da li su pravilni - objašnjava stručnjak.

Napominje da je posebno bitno da pogledate zazore oko haube, jer to može biti znak da je bilo frontalnog udesa. Isto tako, pogledajte i farove da li su iste boje.

- Kederi su, takođe, bitni. Uverite se da nema neravnina i da nisu lepljeni naknadno. Kada podignete haubu i vidite tu neke čudne varove na šasiji automobila, onda to može da znači da je bilo neke veće havarije, a onda je jako bitno da se zna da li je auto ispao iz one njegove fabričke ose, jer to više nikad ne može da se vrati na ono što je bilo - priča Nemanja i dodaje:

foto: Shutterstock

- Ako niste barem prosečan poznavalac automobilskih motora, a svideo vam se model, najbolje je da ga odvezete kod svog proverenog majstora koji će utvrditi da li postoje nepravilnosti kod rada motora.

Da biste utvrdili da li uopšte vredi ići kod majstora, prvo je potrebno da upalite motor i da ga pažljivo slušate. Kada gledate motorni prostor, proverite da li ima tragova ulja, što ističe kao bitno. Važno je da je suv.

- Isto tako, kada upalite auto, pogledajte da li iz auspuha izlazi svetao ili tamni dim. Za sve vrste dima postoji uzrok u vidu kvara - nastavlja.

foto: Profimedia

Kada gledate unutrašnjost automobila, pre svega, bitno je da kabina kao celina izgleda kompletno, da se ne oseti prevelika ishabanost. Obavezno pogledajte i stanje upravljača, odnosno njegov obruč, ručice, menjač, sedišta, ali i stanje pojaseva.

Ako na kontrolnoj tabli piše da je auto prešao 100.000 kilometara, a deluje vam ishabano, onda je tu nešto rađeno sa kilometražom.

Proverite i da li ima vlage ili vode ispod patosnica i u gepeku.

foto: Printscreen/Facebook/novi početak

- Nemojte nikada da kupite automobil pre nego što ga probate bar 10-ak kilometara. Ukoliko vam tokom vožnje odgovara vaš položaj kao vozača u automobilu, onda je sledeći korak provera na ravnom putu, gde je neophodno da pustite volan i vidite da li vam vuče u neku stranu - zaključuje Nemanja.

Za kraj, usredsredite se i na zvukove dok vozite. Posebno je loše ako se čuje huktanje turbine ili zvuk udaranja metala o metal. Takođe, menjač ne sme da krči prilikom stepena prenosa i da treperi kada je u brzini ili leru.

kurir.rs/YouTube