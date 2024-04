ĐEDOVIĆ HANDANOVIĆ: Sa fakultetima i naučnim institutima radićemo na stvaranju uslova za korišćenje nuklearne energije u Srbiji

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je danas sa predstavnicima javnih preduzeća, regulatornih tela, direktorima instituta i dekanima fakulteta iz Beograda, Novog Sada i Kragujevca, koji se bave nuklearnim tehnologijama i nuklearnom sigurnosti, o stvaranju uslova za pokretanje civilnog nuklearnog programa u Srbiji.

Sastanku su prisustvovali i ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović i državni sekretar u Ministarstvu nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, Vukašin Grozdić.

- Ideja današnjeg sastanka bila je da se sa svim relevantnim obrazovnim i naučnim institucijama, koji se bave naučno-istraživačkim radom na temu nuklearne energije, da razgovaramo o tome šta je potrebno da promenimo, pojačamo i poboljšamo kako bismo imali preduslove da razvijamo civilni nuklearni program u Srbiji. Predložili smo da potpišemo memorandum o razumevanju između relevantnih obrazovnih i naučnih institucija i predstavnika Vlade Srbije da bismo, uz učešće struke, definisali neophodne korake i akcione planove. Na taj način, omogućićemo da svaka institucija u svom domenu uradi svoj deo posla i preduzme neophodne korake kako bismo došli do željenog cilja, a to je da imamo dobru osnovu – obrazovnu, tehničku i naučnu, da možemo da razvijamo nuklearni program u našoj zemlji. To je važno i zbog povratka stručnjaka u ovoj oblasti iz inostranstva, koji treba da prepoznaju potencijal se bave svojom strukom u Srbiji - rekla je Đedović Handanović.

Ona je naglasila da je cilj ove inicijative da se argumentima i dijalogom dođe do pravih informacija o tome šta znači razvoj nuklearnog programa, koje su koristi, koji su rizici i kako oni mogu da se minimiziraju i prevaziđu. Dodala je i da očekuje da se u inicijativu uključe i drugi predstavnici Vlade i drigh relevantnih institucija.

- Važeći zakon ne postavlja prepreke da se bavimo obrazovnim i naučnim radom, ali je potrebno da upodobimo naš regulatovni okvir da možemo da idemo krak dalje, a to je da u narednim decenijama imamo nuklearna postrojenja. Stvaranje preduslova za korišćenje nuklearne energije uključuje i tržišne analize o dostupnim tehnologijama na svetskom nivou, jer tek na osnovu tih analiza može se doneti odluku o tehnologijama i partnerima. Važno je da dođemo do najboljih tehničkih rešenja, ali i da imamo obrazovnu bazu koja će edukovati generacije koje su pred nama da upravljaju ovim programom na dobrobit svih građana, jer je ovo pitanje energetske stabilnosti, privrednog razvoja i društva u celini u decenijama ispred nas - rekla je Đedović Handanović.

Ona je dodala da Ministarstvo, pre nego što predloži izmene zakonske regulative, planira da sprovede javne konsultacije o nuklearnoj energiji.

- Ta debata treba da bude arumentovana, bazirana na činjenicama i da bude vođena od stručnih ljudi. Potreban je zajednički napor kako bismo ovu temu približili javnosti, umesto da, na primer, imamo dezinforamacije i širenje neistina o tome kako će u Srbiji skladištiti nuklearni otpad iz drugih država, što naravno nije istina - naglasila je ministarka.

Na sastanku su učestvovali predstavnici Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, JP 'Nuklearni objekti Srbije', Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije (SRBATOM), Elektrotehničkog, Fizičkog, Mašinskog i Tehnološko-metaruloškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Prirodno-matematičkog fakulteta i Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, Instituta za nuklearne nauke Vinča, Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla, Instituta za fiziku, EPS-a i Srpskog nuklearnog društva.

