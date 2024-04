KO VOLI DA ''CEPA GUME'' OVO SU NAJBOLJI AUTOMOBILI ZA NJEGA: Haraju ulicama godinama, nema ko nije želeo bar da sedne u njih!

Za one koji razumeju opsesiju, kabrioleti su jedan od najboljih izuma svih vremena. Bez obzira na to kakvu drugu opremu ima neki automobil, ako se krov spušta, to je automatski plus.

Leto je, naravno, najbolje vreme za vožnju kabrioletom. Ako ste ljubitelj, većina ili svi će vam biti poznati. Ako ste neko ko voli da "cepa gume", to će vas možda pogurati ka odluci da kupite.

Bentley Continental GT Speed

Continental GT nije automobil - on je događaj. To i treba da bude, uz cenu od 245.425 dolara. Gomile novca možda ne znače sreću, ali ovaj automobil doneće solidnu injekciju dopamina u vašu dušu. Odlikuje se najboljim kvalitetom, izradom i žestinom na tržištu, a dolazi s turbomotorom V-8 ili V-12.

foto: Kurir štampano

To je mačkasti sedan, sa dvoje vrata, nizak tako da deluje kao da je spreman da jurne čak i dok je parkiran. Oznaka "speed" znak je Bentlijevog DNK na svakom centimetru automobila. Crna nijansa je primenjena na mnogim spoljnim hromiranim delovima, što daje stelt ukus njegovom ukusnom telu.

BMW Z4

Kad ste vrela osoba, onda ste vrela osoba, a Z4 je upravo takav, i to u različitim inkarnacijama već više od 20 godina. M4 ima svoj šarm, ali Z4 odnosi pobedu zbog svojih sićušnih dimenzija, pravog BMW stila i elegancije i čiste zabave koju ne možete dobiti s modelom MX-5. Početna cena Z4 je 54.595 dolara.

Svaki model ima automatski menjač s osam brzina, kao i pogon na zadnje točkove. Manuelni menjač postaće dostupan kao opcija od 2025. godine.

foto: Printscreen/polovni automobili

Porsche 718 Boxster

Boksteru treba odati poštovanje zbog neverovatno preciznog upravljanja i strašnog ubrzanja. Slavna centralna pozicija motora znači da je ovaj automobil fantastično balansiran i njime možete upravljati koliko god žestoko želite, svakako za cenu od 72.050 dolara.

foto: Youtube printscreen/ Porsche

Ako spustite krov, čućete kako motor prede, što je još jedan užitak kod kabrioleta. Zabavno je voziti se i gradom, ali prtljažnik je vrlo mali. Ipak, te male dimenzije čine ga romatičnim izborom za putovanje s partnerom.

Mustang EcoBoost Convertible

Svi su bar jednom u životu poželeli Mustang iz 1965. godine. Ako već ne možemo do njega, onda je tu novi Mustang sedme generacije koji će ispuniti sve želje. On ima i mnogo novih stvari koje se ne mogu naći u starom modelu, poput digitalnog kokpita inspirisanog borbenim avionima, krov koji se diže i spušta na dodir prekidača, kao i Remote Rev, mogućnost paljenja i turiranja motora na daljinu.

foto: Mustang, Nikola Djordjevic

Tutnji li ovaj automobil? Ne, on prede, što je vrlo zabavno, ali ovo nije zverka koja će probuditi čitav komšiluk – i to vam ne bi trebalo smetati. Početna cena modela Mustang Ecoboost Convertible Premium iznosi 41.945 dolara.

Mazda Miata MX5

Ovaj slavni automobil poslednji je na listi, ali to nije namerno. Svaki model, s početnom cenom od 30.150 dolara, ima četverocilindrični motor od 180 konjskih snaga, a dolazi i s manuelnim menjačem.

Dostupan je i automatik, ali ovo je automobil kojem treba manuelni menjač ako želite pravo iskustvo. Ako ste vrlo visoki, on nije za vas, a duga putovanja mogu vas poprilično ukočiti. Ipak, sloboda, zabava i pristupačnost, MX5 čine večnim favoritom.

foto: SPENCER PLATT / Getty images / Profimedia

Ovogodišnji model dolazi s novim osveženjima u dizajnu, a dobijate i infotejnment ekran od 8,8 inča.

