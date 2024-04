SVETSKI POZNATA KOMPANIJA OTPUŠTA NA STOTINE RADNIKA: Nema više posla u ovim sektorima, fokus se premešta na druge oblasti

Odeljenje za računarstvo u oblaku kompanije Amazon otpušta stotine zaposlenih u svojim tehnološkim, prodajnim i marketinškim jedinicama.

- Identifikovano je nekoliko ciljanih oblasti organizacije koje treba unaprediti kako bi se nastavio fokus na ključne strateške oblasti za koje verujemo da će pružiti maksimalan uticaj. Nismo olako doneli ove odluke i posvećeni smo podršci zaposlenima dok prelaze na nove uloge u Amazonu i šire - rekao je portparol Amazon Web Services.

Unosna AWS jedinica beleži usporavanje rasta prodaje u poslednjim kvartalima pošto su kompanije smanjile svoju potrošnju u oblaku zbog rastućih kamatnih stopa. Rukovodioci Amazona izrazili su određeni optimizam u februaru kada su rekli da tržište ponovo počinje da pokazuje znake ubrzanja, piše Seebiz.

foto: Shutterstock

Do smanjenja zaposlenih u AWS tehnološkom timu došlo je nakon što je Amazon rekao da će ukloniti sisteme plaćanja bez blagajne u svojim Fresh prodavnicama u Sjedinjenim Američkim Državama.

AWS jedinica uključuje timove koji nadgledaju tehnologiju bez blagajnika pod nazivom Just Walk Out, kao i Dash pametna kolica i Amazon One tehnologiju plaćanja zasnovanu na dlanu. Tim za tehnologiju prodavnica je premešten iz Amazonove maloprodajne grupe i spojen sa odeljenjem za računarstvo u oblaku 2022. godine.

kurir.rs/biznis.rs