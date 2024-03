POSLOVI KOJI ĆE DONOSITI VELIKU ZARADU U NAREDNIH 10 GODINA: Nema ko ih ne traži, a otvoriće se više od 900 miliona radnih mesta!

Tržište rada se brzo menja, a sa njim i tražnja za novim veštinama i zanimanjima. Da biste bili ispred konkurencije i osigurali sebi uspešnu karijeru, važno je da pratite trendove i odaberete neko od zanimanja koja će biti tražena u budućnosti.

Prema istraživanju koje je sprovela agencija McKinsey Global Institute, do 2030. godine će se automatizacijom radnih mesta ugroziti do 800 miliona pozicija. Istovremeno, stvoriće se 974 miliona novih radnih mesta. To znači da će se tržište rada značajno preoblikovati, a nova zanimanja će postati dominantna.

U ovom tekstu ćemo istražiti koja će zanimanja biti najtraženija u narednih deset godina.

foto: Dmitriy Shironosov / Alamy / Alamy / Profimedia

Zanimanja u IT sektoru

IT sektor je jedan od najdinamičnijih sektora u današnjoj ekonomiji. Zahvaljujući stalnom napretku tehnologije, potražnja za kvalifikovanim IT stručnjacima je u konstantnom porastu. U narednih deset godina, očekuje se da će se ovaj trend nastaviti.

Neka od najtraženijih zanimanja u IT sektoru biće: Razvojni programeri Zbog sve veće digitalizacije poslovanja i porasta broja softverskih aplikacija, potražnja za razvojnim programerima će se i dalje povećavati. Programeri će biti potrebni za razvoj različitih softverskih rešenja, od web aplikacija i mobilnih aplikacija do softvera za korporativne potrebe. Inženjeri za veštačku inteligenciju Veštačka inteligencija je tehnološki trend koji će transformisati mnoge aspekte naših života. Inženjeri za AI će biti ključni za razvoj i implementaciju AI sistema u različitim oblastima, kao što su zdravstvo, finansije, proizvodnja i transport. foto: Shutterstock Analitičari podataka S porastom količine podataka koji se generiše u svim oblastima života, raste i potreba za analitičarima podataka. Oni će biti potrebni za analizu i interpretaciju ovih podataka, kao i za izvlačenje korisnih zaključaka iz njih. Specijalisti za kibernetičku bezbednost S porastom digitalizacije i onlajn aktivnosti, raste i rizik od kibernetičkih napada. Specijalisti za kibernetičku bezbednost će biti ključni za zaštitu računarskih sistema i podataka od ovih napada.

Zdravstvo i medicina

Zdravstvo je sektor u stalnom rastu i razvoju, a s tim rastom dolazi i potreba za stalnim prilivom novih radnika. Zbog starenja stanovništva, porasta hroničnih bolesti i tehnološkog napretka, mnoge zdravstvene profesije će biti tražene u narednih deset godina.

Medicinska sestra

Zbog starenja stanovništva i porasta hroničnih bolesti, broj pacijenata koji će imati potrebu za dugoročnom negom će se značajno povećati. To će dovesti do velikog deficita medicinskih sestara, s obzirom da već sada u mnogim zemljama postoji nedostatak ovih stručnjaka.

Fizioterapeut

Starenje stanovništva i porast hroničnih bolesti će dovesti do veće potrebe za fizioterapijom. Fizioterapeuti će biti neophodni za pomoć pacijentima da se oporave od povreda, bolesti i invaliditeta i da poboljšaju svoju telesnu funkciju.

foto: Shutterstock

Biomedicinski inženjer Tehnološki napredak u medicini će dovesti do razvoja nove i sofisticirane medicinske opreme i proizvoda. Za projektovanje i razvoj ovih proizvoda biće potrebni biomedicinski inženjeri, koji će morati da sarađuju sa lekarima i naučnicima.

Menadžment

U dinamičnom poslovnom okruženju, potreba za efikasnim menadžerima koji mogu voditi timove, upravljati resursima i donositi strateške odluke je veća nego ikad. Narednih deset godina biće posebno značajno za profesije u menadžmentu zbog tehnoloških inovacija, globalizacije i promena u načinu rada.

foto: Shutterstock

Projektni menadžer

Kako projekti i inicijative postaju sve kompleksniji i zahtevniji, stručnjaci za upravljanje projektima će biti veoma traženi. Projektni menadžeri će biti odgovorni za planiranje, izvršenje i praćenje projekata, uz osiguravanje da se završe na vreme, u okviru budžeta i da zadovolje sve zadate ciljeve.

Product menadžeri

Rastuća potreba za proizvodima i uslugama orijentisanim ka korisniku, stvara ogromnu potražnju za product menadžerima. Oni će biti odgovorni za razvoj, lansiranje i upravljanje proizvodima tokom njihovog životnog ciklusa, povezujući potrebe korisnika sa poslovnim ciljevima kompanije.

foto: Promo

Menadžer za digitalni marketing

Digitalni marketing nastavlja da menja način na koji kompanije komuniciraju s potrošačima i promovišu svoje brendove. Menadžeri za digitalni marketing će biti izuzetno traženi sa svojim stručnim znanjem da razvijaju i sprovode digitalne marketinške kampanje, analiziraju podatke i poboljšavaju marketinške strategije na mrežama.

