SRPSKA SKIJALIŠTA IMAJU KECA U RUKAVU: Ubuduće ćemo skijati samo na preko 1.500 m nadmorske visine, ovako će sačuvati turiste

Pretpostavke da će se u budućnosti, zbog visokih temperatura i promene klime, mnoga skijališta okrenuti letnjem turizmu umesto zimskom, po svemu sudeći ne stoje kada je reč o našim najpoznatijim skijalištima. Bar ne u slučaju Kopaonika i Stare planine, navode u JP Skijališta Srbije.

Na osnovu višegodišnjih praćenja temperatura i broja snežnih dana, prognoze kažu da bi se za 50 godina moglo očekivati da na visokim Alpima skijaška sezona počne krajem decembra ili početkom januara, a da bi se završavala u martu. Pri čemu bi se mnogi skijaški centri na nižim nadmorskim visinama pre ili kasnije jednostavno povukli sa tržišta.

Iako, naravno, prate i globalne i nacionalne meteorološke prognoze, u Skijalištima Srbije nisu tako pesimistični i veruju da je prošla i aktuelna sezona nešto što se i u prošlosti ciklično dešavalo. Kako kažu, na svakih 5-6 godina dese se ovakve godine.

Nova staza Bela reka 3

- Recimo, takva je bila, kažu, 2002. godina. Opet, sa druge strane, 2019. godina je zapamćena kao godina sa vrlo obimnim snežnim padavinama. Ipak, generalno postoji opšta meteorološka prognoza da će u budućnosti skijanja biti na planinama iznad 1.500 metara. A to naši centri Kopaonik i Stara planina i ispunjavaju. Ali nezavisno od toga, mi konstanto ulažemo u sisteme za veštačko osnežavanje. Do iduće sezone, recimo, završićemo novu stazu Bela reka 3, koja će biti i pokrivena ovim sistemima. Time ćemo omogućiti da se do Brzeća spuštaju i manje vešti skijaši - najavljuju u Skijalištima Srbije.

Oni priznaju da sistem veštačkog osnežavanja nije svemoguć i da za njegov uspešan rad takođe postoje atmosferski uslovi, a te uslove nažalost često ne ispunjava centar Tornik. Najlošija vremenska prilika po sistem veštačkog osnežavanja jeste južni vetar, a njega, kako kažu u Skijalištima, na Torniku baš ima. I upravo ovih dana Tornik nema uslove da bi se staze pokrile veštačkim snegom.

- Kada je reč o Kopaoniku i Staroj planini, tu radimo sve vreme i najčešće u punom kapacitetu, iako je na Kopaoniku ove godine bilo manje snežnih dana i palo je svega oko 45 cm snega. A i to je u nekoliko toplih talasa nestalo. Što znači da naši sistemi rade punom parom. Najpre u centru skijališta i najčešćim bazama skijaša, a onda i na ostalim stazama. Recimo, sad za vikend su bila dva međunarodna takmičenja i na Kopaoniku i na Staroj planini - kažu u Skijalištima.

Pregršt sadržaja za letnju sezonu

Istina, kao i sve skijaške destinacije širom sveta, i u našim skijaškim centrima nastoje da održe priliv turista tokom cele godine. I zato se pre više od 10 godina krenulo sa ulaganjima za letnje sadržaje. Na Kopaoniku sada, kao rezultat, postoje sadržaji poput letnje ski (plastične) staze za skijanje, boba na šinama, zip-lajna, avantura parka, tjubinga, mountain cart-a (vožnja trotočkašem), staza za planinski biciklizam, iznajmljivanja električnih bicikala, panoramske vožnje žičarom. Na Torniku, recimo, postoji još više staza za biciklizam, kao i panoramsko razgledanje i teren za mini-golf.

- Ako izuzmemo jedan kratak period između zime i leta, kada se radi provera rada i servis svih sistema, mi u ova dva centra gotovo da nemamo pauze. Istina je da je Stara planina više u funkciji zimskog turizma, ali kod Stare planine je problem to što su skijaški kapaciteti veći od smeštajnih, tako da tu treba se ulaže u smeštajne kapacitete - navode u Skijalištima, dodajući da je u svim njihovim centrima između zimske i letnje sezone razvijen kongresni i sportski turizam, kao i tim bildinzi.

Novi centar - Golija

Inače, u skladu sa ovim prognozama da će se u budućnosti skijati samo na planinama iznad 1.500 m, ali ipak nezavisno od njih, u planu Skijališta Srbije je razvoj još jednog skijaškog centra - na Goliji. Ova planinska lepotica nije izabrana, kažu, zbog te visine, već zbog dobre pozicije i konfiguracije terena, a i uopšte zbog unapređenja skijaškog turizma u Srbiji.

Golija, inače, predstavlja najvišu planinu u jugozapadnom delu Srbije, sa površinom od 75.138 ha. Prostire se na ataru pet opština, a njene padine su izuzetno pogodne za skijanje jer zime obiluju snegom.

Skijališta Srbije su pre malo više od godinu dana raspisala javnu nabavku tehničke dokumentacije za razvoj ski-centra Golija sa projektima razvoja JP Skijališta Srbije.

Kako je navedeno u tehničkoj specifikaciji tendera, važećim Planom detaljne regulacije za Ski-centar Golija na teritoriji opštine Ivanjica uređuje se područje u površini od 262,67 ha u okviru zone planiranog skijališta i dela turističke celine Odvraćenica na planini Goliji, jer je ovo područje određeno kao najpogodnija lokacija za inicijalni razvoj turizma na području planine Golije. Postojećim planom, kako je objašnjeno tada, predviđene su samo ski-staze i žičare, dok ostali skijaški sadržaj nije potpun, pa je potrebno uraditi tehničku dokumentaciju za izgradnju planiranog skijališta Golija sa raznovrsnim funkcijama i sadržajima.

Planirano je da se gradi hotel i restoran, upravna zgrada skijališta, hangar i skijaška infrastruktura - nove ski-staze, sistem veštačkog osnežavanja za sve ski-staze i ski-puteve, žičare, ski-liftovi, ski-poligon i letnji sadržaji, kao i edukativni centar. U planu je i formiranje polaznih i krajnjeg čvorišta skijališta sa ulazima i ski-terminalima, kao i javna komunalna infrastruktura - gradnja ulica, vodovoda, kanalizacije, elektro i TT instalacija. Žičara sa međustanicom, kako se navodi, polaziće sa ski-platoa na 1680 m nadmorske visine, u neposrednoj blizini postojećeg parkinga, do najviše tačke skijališta. Za animaciju gostiju u letnjem periodu, po ovom planu, biće projektovan i izgrađen bob na šinama, kao i dečje igralište.

