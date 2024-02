ŠTA DA RADITE AKO VAS PROGLASE TEHNOLOŠKIM VIŠKOM: Nije dovoljno samo da vam saopšte, ako preskoče ove procedure - BIĆE U PROBLEMU

Većina misli da se tehnološki višak postaje onda kad vas poslodavac proglasi tehnološkim viškom i da vi povodom toga ne možete da uradite ništa. Međutim, to nije tačno, zato što je poslodavac u obavezi da se pridržava određenih procedura.

Koje procedure će se pridržavati zavisi od toga da li su ispunjeni zakonski uslovi za donošenje programa rešavanja viška zaposlenih.

Ako jesu, onda poslodavac donosi taj program. U njemu navodi kriterijume koje će primenjivati prilikom odlučivanja o ovom pitanju. Kao kriterijume, najčešće se uzimaju rezultati rada, a kao dopunski kriterijumi uzimaju se ekonomske i socijalne prilike zaposlenog, navodi Petar Todorović na svom profilu.

- Zakon izričito zabranjuje poslodavcu da koristi kriterijume odsustvo zaposlenog zbog privremene sprečenosti za rad, zbog porodiljskog ili trudničkog odsustva, kao i odsustvo zaposlenog zbog nege deteta i posebne nege deteta - objašnjava Todorović.

Takođe, kako ističe, ukoliko poslodavac nije u obavezi da donese ovaj program, to ne znači da zaposleni ne uživa nikakvu zaštitu, već poslodavac u rešenju o otkazu, koje daje zaposlenom tehnološkom višku, mora da navede u čemu se ogledaju te promene koje su dovele do toga da se ukida radno mesto, sektor ili služba.

Isto tako, treba da naznači i koje su to promene koje su dovele do smanjenja obima posla, a koje dovode do toga da se smanjuje broj izvršilaca na određenom radnom mestu.

- On mora, ukoliko ukida radno mesto i zaposleni ostaje bez posla, da mu ponudi premeštaj na drugo odgovarajuće radno mesto koje odgovara njegovoj stručnoj spremi i njegovim radnim sposobnostima - priča Petar.

Ukoliko poslodavac samo smanjuje broj izvršilaca na određenom radnom mestu, on u rešenju o otkazu mora da navede koje kriterijume je primenio kada je odlučivao o tome ko je tehnološki višak, kako je on primenio te kriterijume, odnosno zašto je baš taj zaposleni tehnološki višak, a nije neko drugi.

