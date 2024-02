"OD BEOGRADA DO SUBOTICE ZA SAT I 10 MINUTA" Vučić: Brza pruga Novi Sad-Subotica biće otvorena za saobraćaj u DECEMBRU

- Dakle, obaveštavam građane Srbije da mi verujem da ćemo do kraja septembra ove godine da završimo prugu Novi Sad -Subotica. Da nam dolaze test vozovi ove brze pruge kao što smo radili ranije i da već, ja verujem, prvog decembra, u decembru svakako idemo Beograd-Subotica brzom prugom za sat i deset minuta. Pa to, ljudi, nije ista zemlja. Volite me, ne volite me, to je druga zemlja - rekao je Vučić, a potom govorio i o veštačkoj inteligenciji.

- Postoji mogućnost da petog marta treba da se izabere predsedavajući za partnerstvo za veštačku inteligenciju. 29 zemalja je u tome, najmoćnijih zemalja sveta, primili su i nas zato što imamo institut za veštačku inteligenciju, zato što dobro to radimo. Može da se desi, mi smo jedan od dva favorita. Ja i dalje ne verujem da ćemo mi da budemo kao što nisam verovao da ćemo da dobijemo Ekspo. Zamislite da Srbija bude predsedavajući za partnerstvo za veštačku inteligenciju u celom svetu. Ali na tome, to ne može da radi jedan, dva ili tri čoveka, na tome moramo da radimo svi i da se borimo za sve. Ne da lajavamo svoju zemlju, ne da napadamo svoju zemlju, već da se borimo za našu zemlju i da štitimo našu zemlju - rekao je predsednik.

Vučić je izjavio da je Srbija u prvih 40 dana ove godine imala rekordan nivo stranih direktnih investicija.

- Imam ovde spisak fabrika koje ćemo uskoro da otvaramo i koje dolaze. U prvih 40 dana ove godine imamo rekordan nivo stranih direktnih investicija. Bio bih zadovoljan i sa 4,5 milijarde, ali bih bio zadovoljan i sa 5 milijardi. To su dobre vesti, nemam tu strah, moramo tu da se ponašamo odgovornije - rekao je.

Predsednik dodaje da ćemo ubrzo stići do prosečne plate od 1.000 evra, a u decembru je bila između 830 i 840 evra (prosečna plata u Srbiji).

- Verujem da do 2027. godine možemo da imamo platu od 1.400 evra - rekao je Vučić.

Vučić je poručio da u Srbiji neće biti velikog povećanja cene energenata.

- Moramo da držimo pod kontrolom sada cene energije, nema daljeg rasta zato što ćemo da izgubimo (kod investitora) tu kompetitivnu prednost u odnosu na sve druge. I zato nečije ideje da se cene povećavaju 20 ili 30 odsto ostavite negde drugo - nema povećavanja tih cena - rekao je Vučić.

Na pitanje čije su te ideje, rekao je da ima raznih ideja po tom pitanju, kao i onih koji o tome "brinu".