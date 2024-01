ZA SVAKO DETE MAJKAMA TRI GODINE RADNOG STAŽA: Evo i koliko će im biti uvećana penzija, a koje žene neće dobiti baš ništa

Žene u penziji u Hrvatskoj nakon 2019. godine dobijaju dodatnih šest meseci staža po detetu, a one koje su u penziju otišle ranije, ne dobijaju ništa. Od ove godine biće, prema najavama premijera Plenkovića, uvedeno 12 meseci staža po detetu.

U Nemačkoj, žena može da dobije čak tri godine radnog staža za svako dete, a te godine joj ulaze u potreban uslov od pet godina staža za penziju. Osim toga, penzija će joj biti veća za 110 evra.

Žene koje su otišle u penziju pre 2019. godine, ne dobijaju dodatnih šest meseci radnog staža po detetu. Na taj način su diskriminisane sve penzionerke u odnosu na one koje su se penzionisale nakon 2019. godine.

foto: Shutterstock

Premijer Andrej Plenković najavio je da će od ove godine povećati dodatni staž na 12 meseci po detetu.

Godine staža za odgajanje deteta ulaze u uslov za penziju

Znatno povoljnija situacija za majke je u Nemačkoj, pogotovo za one koje ne rade. One po detetu mogu ostvariti čak tri godine radnog staža, jer im se to vreme računa kao da su radile i uplaćivale doprinose. Bitna razlika u odnosu na Hrvatsku je da im taj staž ulazi u uslov za penziju.

To znači da, ako im je potrebno najmanje pet godina radnog staža za penziju, tri godine mogu ostvariti već samom činjenicom što su odgajale dete. Naravno, staž se povećava u zavisnosti od broja dece. U konačnici, to će im doneti i veću penziju.

foto: Profimedia /Ilustracija

- Ako je vaše dete rođeno 1992. godine ili kasnije, nemačko penziono osiguranje vam u obračun može priznati prve tri godine nakon rođenja deteta. Za ranije rođenu decu mogu da se priznaju dve godine i šest meseci (majčina penzija). U slučaju više porođaja, vreme se umnožava na odgovarajući način. Važno je, pritom, voditi računa da se za ostvarivanje ovog prava treba prijaviti, odnosno predati zahtev penzionom osiguranju.

Za tri godine po detetu 110 evra veća penzija

Razdoblja odgajanja deteta obavezni su doprinosi, koji utiču na iznos vaše penzije. Za vreme podizanja dece bićete, otprilike, u istom položaju kao da ste plaćali doprinose na temelju prosečnih primanja svih osiguranika. Dobićete nešto manje od jednog penzionog boda za godinu dana odgajanja deteta, što od 1. januara daje penziju od 37,60 evra mesečno.

foto: Shutterstock

S tri moguće godine roditeljskog staža imali biste oko 110 evra višu mesečnu penziju. Ako imate više dece, vaša će se penzija u skladu s tim i povećati. Doprinosi za razdoblja odgajanja deteta su dostupni, ako ste radili u to vreme, tako da se doprinosi za odgajanje zbrajaju uz doprinose od posla.

Uz biološke roditelje i usvojitelje, razdoblje odgajanja deteta odnosi se i na udomitelje i očuhe, kao i na dede i bake, ako dete sve vreme živi s njima. Između majke i oca, ako zajedno koriste vreme za odgajanje deteta, majka ima prednost u priznavanju ovog prava, osim ako se drugačije međusobno dogovore. Ako je s detetom vreme provodio otac, onda on koristi doprinose za odgajanje deteta.

kurir.rs/mirovina.hr