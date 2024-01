IZGRADIĆEMO 59 PORODILIŠTA, PRVO DETE DOBIJA POLA MILIONA DINARA: Ministar Mali o planu "Skok u budućnost – Srbija 2027"

Prošle godine smo prvi put došli na 69 milijardi BDP-a. Za samo tri godine on će preći 90 milijardi. Možemo da skočimo do 100 milijardi, rekao je Siniša Mali u gostovanju na TV Hepi. On je najavio da će do 2027. godine prosečna plata u Srbiji biti 1.400 evra, prosečna penzija i minimalna zarada 650.

- EKSPO 2027 je najveći projekat u našoj zemlji. Hoćemo naredne tri godine da se predstavimo svetu. Mi ćemo biti centar sveta - rekao je Mali.

On je istakao da će biti izgrađeno skoro 59 novih porodilišta u Srbiji:

- Za prvorođeno dete povećavamo pomoć na 500.000 dinara, za drugo na 600.000 dinara - rekao je Mali.

Mali je istakao da je na sednici Vlade Srbije uvedena uredba o pomoći porodicama koje imaju člana obolelog od retkih bolesti. Usvojena je uredba o izdavanju vaučera pomoći od 25.000 dinara, 35.000 dinara za lekove i 50.000 dinara za boravak u rehabilitacionim centrima.

- Pozivam sve roditelje koji boluju od retkih bolesti da se prijave, država će pomoći - istakao je ministar.

Kurir.rs