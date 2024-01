SRBIJA JAČA SARADNJU SA JAPANOM: Đedović Handanović: "Do početka EKSPO 2027 ulaganja u energetiku biće veća nego ikad ranije"

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović sastala se u Vladi Srbije sa ambasadorom Japana u Republici Srbiji Akirom Imamurom sa kojim je razgovarala o zajedničkim projektima u oblasti energetike i zaštite životne sredine.

Ministarka je istakla da će država u naredne tri do četiri godine, do početka specijalizovane izložbe EXPO 2027, uložiti u energetski sektor više nego ikada ranije i dodala da će se do početka specijalizovane izložbe EXPO 2027 završiti brojni projekti u energetici, među kojima su gasna interkonekcija sa Severnom Makedonijom, naftovod Srbija-Mađarska, vetropark Kostolac, velika ulaganja u jačanje kapaciteta prenosne i distributivne mreže.

U TOKU RAD NA DOKUMENTACIJI VAŽNIH PROJEKATA Napomenula je da je u toku rad na tehničkoj dokumentaciji važnih projekata, kao što su RHE Bistrica i Đerdap 3, koje treba da obezbede stabilnije snabdevanje električnom energijom, kao i bolje balansiranje elektroenergetskog sistema.

- RHE Bistrica je ključan energetski objekat za snabdevanje električnom energijom u budućnosti, koji će nam omogućiti priključenje novih kapaciteta iz čiste energije i bolje balansiranje varijabilnim izborima energije. Ova godina je veoma važna za završetak tehničke dokumentacije, završena je Studija izvodljivosti koja je sagledala sve ekonomske parametre i koristi i pored finansijskih i procena je da će izgradnja ovog postrojenja koštati više od milijardu evra. Japanska međunarodna organizacija za saradnju (JICA) je zainteresovana da finansira ovaj projekat, kao i brojne japanske kompanije koje imaju znanje i najsavremeniju tehnologiju za ovakva postrojenja - rekla je ministarka.

foto: Kurir

Ministarka je podsetila da su u toku završni radovi na izgradnji postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova u TENT A, koji se izvode uz finansijsku podršku japanskih partnera.

- Projekat odsumporavanja dimnih gasova u TENT A je jako važan za unapređenje kvaliteta života građana koji žive u Obrenovcu, Beogradu i okolini s obzirom da će se puštanjem u rad postrojenja emisije sumpor dioksida smanjiti za oko 10 puta. Time pokazujemo da EPS može da ima značajnu ulogu u cirkularnoj ekonomiji u našoj zemlji imajući u vidu da će se iz postrojenja proizvoditi gips kao nusproizvod, koji se može koristiti u građevinskoj industriji. Stepen realizacije projekta je 98 procenata i u narednim mesecima očekujemo puštanje u probni rad ovog postrojenja. Uverena sam da ćemo tom prilikom imati posetu japanske delegacije na visokom nivou sa kojom ćemo razgovarati o nastavku saradnje u energetskom sektoru - rekla je ona.

Ambasador Imamura ukazao je na višegodišnje kvalitetne odnose dve zemlje i podržao novi investicioni plan Srbije koji treba da omogući razvoj privrede, modernizaciju i tranziciju ka zelenoj ekonomiji, u čemu Japan može da da značajan doprinos. On je iskazao zadovoljstvo što postoji zainteresovanost obe strane za saradnju u izgradnji i finansiranju RHE Bistrica, kao i drugim energetskim projektima i da je tehnologija skladištenja energije veoma razvijena u Japanu.

- Japanske kompanije su spremne da podele znanje i iskustvo sa srpskim energetskim kompanijama u izgradnji novih kapaciteta iz OIE, balansiranju i skladištenju energije što je danas od velike važnosti za energetski sistem - rekao je on.

(Kurir.rs)