DRŽAVA DAJE NOVAC I TO BESPOVRATNO, NIJE KASNO DA SE PRIJAVITE: Iznos koji možete da dobijete je OGROMAN, evo KAKO da aplicirate

Rok za podnošenje prijava po trećem javnom pozivu za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava u okviru Projekta za konkurentnu poljoprivredu u 2023. godini produžen je do 29. februara, objavilo je Ministarstvo poljoprivrede. Vrednosti investicija mogu iznositi od 25.000 do čak 400.000 evra, a visina bespovratnih sredstava može se kretati i do 200.000 evra.

Projekat se finansira po modelu 50:40:10, gde 50 odsto sredstava predstavljaju bespovratna sredstva obezbeđena iz zajma Svetske banke, 40 odsto sredstava finansira se iz kredita poslovnih banaka i 10 odsto sredstava predstavlja učešće samih poljoprivrednika.

foto: T. Ilić

Rok za prijavu je počeo 4. decembra, a odluka o dodatnom produženju roka doneta je kako bi se svim zainteresovanima izašlo u susret i omogućilo dodatno vreme za prikupljanje neophodne dokumentacije.

Prijave na onlajn platformi omogućene su u okviru softverskog rešenja Projekta konkurentne poljoprivrede Srbije, koje se nalazi na sajtu Projekta konkurentne poljoprivrede Srbije i sajtu Uprave za agrarna plaćanja - Prijavite se.

Poziv je namenjen prvenstveno preduzetnicima, privrednim društvima i zemljoradničkim zadrugama koje proizvode ili vrše otkup primarnih poljoprivrednih proizvođača, prerađuju ih i plasiraju na tržište.