EVRO JEDINA PRIZNATA VALUTA NA KIM: Centralna banka Kosova donela odluku - Dinar označen kao "dragocenost za skladištenje"

Evro je jedina dozvoljena valuta na prostoru lažne države Kosova, navodi se u najnovijoj Uredbi Centralne banke Kosova.

- Jedina valuta dozvoljena za obavljanje gotovinskih platnih transakcija – u gotovini u platnom sistemu u Republici Kosovo je evro, takođe, jedina valuta prema članu 11. Ustava Republike Kosovo i članova 16. 17 i 18 Zakona br.03/l-209 o Centralnoj banci Republike Kosovo - navodi se u članu 34. o gotovinskom plaćanju Uredbe CBK.

U sledećem članu naglašeno je da je CBK jedina monetarna vlast koja može da odlučuje o dozvoljenim apoenima valute evra za opticaj na tzv. Kosovu.

Što se tiče ostalih valuta, u ovoj Uredbi, navodi se da one koje nisu evri na tzv. Kosovu mogu da se koriste „samo kao dragocenosti za skladištenje u fizičkom obliku“ ili na bankovnim računima u valutama koje nisu evri.

Takođe, druge valute mogu da se koriste i za međunarodno plaćanje ili za devizne aktivnosti.

Kada je u pitanju zamena valuta, od sada se može vršiti isključivo u institucijama koje imaju licencu CBK da vrše ovakve usluge.

- Sve druge odredbe, koje su u suprotnosti sa ovom uredbom, stavljaju se van snage od trenutka stupanja na snagu ove Uredbe - stoji u jednoj od odredbi.

UREDBA STUPA NA SNAGU 1. FEBRUARA Još jedna od odluka je i ta i da se od 1. februara iz opticaja povlače novčanice od 500 evra radi zaštite od širenja falsifikovanja novca.

Da će se obustaviti platni promet Srbije, posredno je danas „de fakto“ potvrdio i izaslanik EU Miroslav Lajčak:

- Upoznat sam sa tim. Razgovarao sam sa Besnikom Bisljimijem.

On međutim, veruje da ukoliko do toga dođe, „da to neće dovesti do opasne situacije“, odnosno, da će se pronaći rešenje „bez negativnih posledica“.

Platni promet Srbije u kontinuitetu funkcioniše na tzv.Kosovu i posle rata 1999. godine u većinskim srpskim sredinama.

Dinari su preko Trezora u opticaju u trgovini, srpskim institucijama, ugostiteljstvu i ostalim privatnim uslužnim delatnostima.

