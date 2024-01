PREDSEDNICA ECB NAJAVILA: Evo kada će doći do smanjenja kamatnih stopa, NIJE DALEKO

Evropska centralna banka će početi da snižava kamatne stope kada se uveri da se inflacija vratila na cilj od dva odsto, rekla je predsednica ECB Kristin Lagard.

- Ne mogu da preciziram tačan datum kada će početi rezovi - rekla je Lagard za TV Frans 2 u intervjuu i dodala da će nove podatke imati narednih meseci, te da će na osnovu njih doneti odluku, prenosi Bloomberg.

Investitori smatraju da bi prvo smanjenje kamatnih stopa moglo da se desi već u aprilu, dok kreatori monetarne politike misle da je realnije da se to desi polovinom ove godine.

TRŽIŠTA I DALJE PREVIŠE OPTIMISTIČNA Govoreći ranije u četvrtak, šef hrvatske centralne banke Boris Vujčić rekao je da su tržišta i dalje previše optimistična u pogledu vremena prvog smanjenja, ponovio je komentare člana Izvršnog odbora Izabel Šnabel prethodnog dana, koja je razgovore o toj temi nazvala preuranjenim.

Uprkos tome što je inflacija ostala ispod tri odsto čak i nakon porasta u decembru, zvaničnici ECB-a žele da vide podatke o povećanju plata koje će doći tek nakon prvog kvartala.

foto: Reuters

Lagardova je rekla da Evropa nije u ozbiljnoj recesiji i da je najgora borba protiv inflacije završena.

- Mislim da smo prošli kroz najveći, najteži deo, osim ako se suočimo sa još jednim velikim šokom kada su u pitanju plate - istakla je predsednica ECB.

- Plate, u smislu pregovora i kolektivnih ugovora, su u procesu povećanja i to na način da prevazilaze inflaciju koju imamo. U fazi smo njenog sustizanja, i to bi moglo da potraje dve do tri godine - objasnila je Lagard, i dodala da troškovi pozajmljivanja neće rasti.

(Kurir.rs/Biznis.rs)