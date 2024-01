KAKO ĆE RADITI PRODAVNICE I PIJACE NA BADNJI DAN: Detaljno radno vreme, ko će raditi skraćeno, a ko neće uopšte!

U subotu, 6. januara, obeležavamo Badnji dan, i dok će ga pojedini provesti u radu, kako se ne praznuje kao neradni dan, važno je da znate da će ipak imati skraćeno radno vreme.

Ukoliko ostavljate kupovinu smokvi, šljiva i orašastih plodova za poslednji dan, ne brinite, pijace će regularno raditi i u subotu. A neki će čak raditi i u nedelju, na dan Božića.

Pijace „Zemun“, „Banovo brdo“, „Bele vode“ i „Dušanovac“ 7. januara će raditi skraćeno od 6 do 14 časova. S druge strane, Beogradski buvljak neće raditi na dan Božića.

Pijaca "Dušanovac", prodaja iz vozila, neće raditi u subotu, dok će 7. januara ova pijaca raditi uobičajeno od 19 do 6 časova. Pijaca cveća u Krnjači neće raditi na dan Božića.

Paliluska pijaca će u subotu raditi do 18 časova, dok u nedelju neće raditi.

Garaže na pijaci

Garaža na paliluskoj pijaci neće raditi na Božić, dok će u subotu raditi do 19 časova. Parkingna zemunskoj pijaci radiće 24 sata za božićne praznike.

Garaža na pijaci ,,Zeleni venac" neće raditi samo na Božić. Parking na pijaci ,,Dušanovac" radiće na Božić od 6 do 15 časova.

Gradski prevoz Bez izmena na linijama gradskog prevoza. U subotu će važiti red vožnje za subotu, dok će u nedelju, na dan Božića važiti red vožnje za nedelju.

Pošte

Na Božić će radoto dežurne pošte. Svih dana praznika Glavna pošta u Takovskoj 2 u Beogradu i pošte na graničnim prelazima Batrovci, Horgoš i Čukarka i administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak, radiće non-stop.

U nedelju 7. januara, u Beogradu dežuraće Glavna pošta, pošta u Bulevaru Vudroa Vilsona bb („Zimska bajka”) i pošta na aerodromu Nikola Tesla. Izuzev pošte na graničnom prelazu Sremska Rača, radiće pošte na svim administrativnim i graničnim prelazima.

U subotu 6. januara, pošte sa celodnevnim radnim vremenom radiće skraćeno, do 17 časova. Pošta 11161 Beograd 16 u Bulevaru Vudroa Vilsona bb „Zimska bajka”, 31. decembra, radiće od 13 do 19 časova.

Spisak svih pošta koje će raditi tokom predstojećih praznika, sa radnim vremenima, pogledajte ovde.

Tržni centri

Tržni centri će u subotu raditi do 18 časova, dok je nedelja, kada pada Božić, neradan dan. Bioskop u okviru tržnog centra će u subotu raditi od 11 do 16 časova, dok će na dan Božića raditi od 15 do 23 sata.

Prodavnice

Prodavnice će takođe imati skraćeno radno vreme na Badnji dan, do 18 časova, dok u nedelju neće raditi.

Parking servis

JKP „Parking servis“ neće kontrolisati i naplaćivati parkiranje u zoniranim delovima grada tokom 7. januara 2024. godine, kada će biti zatvoreni i šalteri za rad sa strankama u ulicama Takovska 31, Mileševska 51 i Bulevaru Milutina Milankovića 134g.

Sve javne garaže, posebna i SMS parkirališta biće neprekidno otvoreni tokom praznika i radiće po uobičajenom sistemu naplate.

U subotu, 6. januara 2024. godine, poslovnice Korisničkog servisa i kol centar radiće do 14 časova.

Podsetimo, Vlada Srbije donela je preporuku da 8. januar bude neradan dan.

