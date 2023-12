RADILA U AMERICI POSAO KOJI NE VOLI ZA 200€ PO DANU, PA PRESEKLA: Vratila se u rodni kraj, započela OVAJ POSAO! Sada živi svoj san

Duž popularne Ćiro II rute, pešačko-biciklističke staze između Vojskog Do i Karasovića na samom jugu Hrvatske, gde je nekad prometovala železnica i popularni voz 'Ćiro', brojni će se složiti kako se ima svačega za videti. Od prelepog krajolika do životinja i biljaka, pokoja kućica smestila se u planinskom predelu Konavoskih brda, a među njima je i ona Kristi Perak.

Da, ime Crysta možda i nije autohtono za tamošnje stanovništvo, ali je zato ova 33-godišnjakinja svakako ''njihova''. Naime, Kristi je delom hrvatskog porekla koja je inostranstvo, u ovom slučaju Kanadu, poslednjih godina odlučila zameniti s Hrvatskom. Ova rođena Kanađanka tako danas živi životom prave lokalke – uzgaja svoj vrt, svakodnevno popriča sa svojom starijom komšinicom i radi na otvaranju svog obrta. Međutim, njeni dani u Kanadi bili su u potpunosti drugačiji, od ''jutra do sutra'' bila je deo ekipe koja je snimala filmove za Netflix i Hollywood.

foto: Shutterstock

- Većinom sam radila na organizaciji, uređivanju ili koordiniranju filmova. Netflix i Hollywood zahtevaju jako puno rada, a ja baš nisam uživala radeći 16 sati dnevno. Plaćen si po danu. Najniža dnevnica u to vrijeme je možda oko 210 dolara, no to se bazira na 12-satnom radnom danu, a to se često i produži – ispričala je.

Vrlo brzo je shvatila kako to ipak nije ono čime se želi baviti, pa je kao volonterka otišla u Zambiju na šest meseci. Tamo je zapravo preko Ureda za Hrvate izvan Hrvatske dobila stipendiju za tečaj hrvatskog jezika koji ju je, posledično, doveo i do Hrvatske 2019. godine.

- Kada sam bila mala, moja baka je iz Konavla došla živeti s nama u Kanadu, zbog čega sam i naučila hrvatski jezik. Ipak, s vremenom sam ga zaboravila, pa sam zacrtala da ću jezik ponovno naučiti do navršene 30. godine – ispričala je. Isprva je živela u Zagrebu, gde ju je snašao i razorni potres 2020. te pandemija, što ju je nateralo da učini nešto što je htela godinama – nabavi čehoslovačkog vučjeg psa Juru s kojim je potom preselila u rodnu kuću svoje bake koju sad i preuređuje. Zajednica u Konavlima joj je vrlo draga, a kaže da joj meštani uvek pomažu i brinu o njoj.

foto: Shutterstock

'Moraš se udati!' - Jedino što ne razumeju što pas spava sa mnom u krevetu. Uvek mi kažu: ''Imaš 33 godine, moraš se udati i imati djecu, a ne imati psa pokraj kojeg spavaš'' – prepričava kroz smijeh. I šta im kaže? - Da će biti mesta i za muškarca koji će biti sa mnom!

Kristi radi na tome i da dobije potvrdu kojom bi mogla predavati engleski jezik u školama, a u vrtu ima i gljive bukovače koje bi u mogla prodavati.

- Ovde imam vremena raditi ono što zapravo volim – kazala je.

- Svačiji pojam ''boljeg života'' je drugačiji. Meni ne treba puno stvari da bih bila srećna. Mene usrećuje moja umetnost, moj vrt i moj pas. Volim i hranu, a ona je ovde puno bolja – poručila je Kristi.

Kurir.rs/Večernji list