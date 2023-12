DA LI ĆE DOĆI DO PROMENE CENE GORIVA? Evo kakve su prognoze stručnjaka i šta nas očekuje početkom godine!

Novi dogovori OPEK-a doveli su do neizvesnosti na naftnom tržištu, gde su se zemlje izvoznice nafte dogovorile o novom smanjenju proizvodnje i širenju kartela. Takođe, tvrde i da cena barela od 80 USD i nije baš realna.

Iz Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović, ističe da goriva ima dovoljno i da će cene ostati na istom nivou, jer nema naznaka da će doći do nekih većih uzburkavanja.

Već više od dve godine OPEK smanjuje proizvodnju. Generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović ističe da iz jedne krize idemo direktno u drugu.

- Sve je počelo kovidom i padom cene sirove nafte, čak ispod nule. Tada su svi shvatili, proizvođači i izvoznici nafte, da moraju da smanje svoju produkciju kako bi uskladili nivo ponude i potražnje. Imamo skoro izašle podatke za procenu proizvodnje od 2023. godine. OPEK zemlje proizvode oko 33 miliona barela na dan u 2023. godini i to je smanjenje od 0,91 milion barela - objašnjava Mićović.

foto: Zorana Jevtić

Sudeći po njegovim rečima, njihovo mesto zauzimaju u to vreme države van OPEK-a, čija se proizvodnja povećala za 1.780.000 barela i na taj način je uspostavljena ravnoteža.

- Zemlje OPEK-a to nisu uradile, cena nafte bi pala nisko, to deluje kao dobra vest. Međutim, dugoročno, to je neodrživo i može da ugrozi snabdevanje. Ova cena od 80, koliko god OPEK bio nezadovoljan, zapravo je u tom koridoru ±85, gde je realno prihvatljiva cena i za potrošnju i za proizvodnju - kaže Mićović.

Sastanak OPEK-a održan je u četvrtak. Mićović zaključuje da svih prethodnih meseci, kada je i najavljivana sednica OPEK-a, špekulanti su uspeli da podignu cenu nafte i da jeftinu kupljenu naftu rasprodaju.

foto: Zorana Jevtić

Cene derivata padaju

Petu nedelju zaredom na evropskom tržištu i cene derivata padaju, a padaju i na našim pumpama. Tomislav Mićović je analizirao dijagram na kom je prikazan period važenja uredbe o određivanju najviših maloprodajnih cena u Srbiji.

- Gornja linija pokazuje kako su se kretale maloprodajne cene. Od 222 dinara koje su bile najviše, do 180 koliko su bile najniže cene. Kotacije dizela na međunarodnom tržištu i našeg tržišta se poklapaju i pokazuju koliko na maloprodajnu cenu u Srbiji dominantno utiču kotacije sa međunarodnog tržišta - napominje Mićović.

Prema njegovim rečima, sada smo na nivou od 200 dinara po litru dizela, a to je u potpunosti u skladu sa promenom međunarodnog tržišta.

foto: Shutterstock

Takođe, napominje i da goriva ima dovoljno i da će cene ostati relativno na ovom nivou, jer nema indikacija da će doći do nekih većih turbulencija.

Dodao je da naredna dva meseca, odnosno januar i februar, donose najmanju potrošnju goriva.

- Nikakvih problema sigurno neće biti s količinama, a komercijalne zalihe su na takvom nivou, da možemo i januar da premostimo ukoliko bude leda. Nikada led ne traje tako dugo, mnogo su opasniji letnji periodi kada je suša i nizak vodostaj, on može trajati mesecima. Led može trajati mesec dana, svi su za to spremni - zaključuje Mićović.

kurir.rs/eKapija