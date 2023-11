MINISTARKA ĐEDOVIĆ HANDANOVIĆ: Završetak radova na gasnoj interkonekciji Srbija Bugarska narednih dana

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović rekla je nakon obilaska radova na izgradnji gasne interkonekcije Srbija-Bugarska, koji su u finalnoj fazi, da očekuje da će novi gasovod biti pušten u probni rad pre kraja meseca.

"Radovi teku očekivanom dinamikom i u finalnoj su fazi. Na gasno merno- regulacionoj stanici Niš 2 sada se već radi na detaljima, dok su Trupale, kao najveći objekat na ovom gasovodu, završene. Sledeće nedelje će MUP izvršiti kontrolu gasne interkonekcije, pregled radova, kako bismo ispunili sve uslove da gasovod uđe u probni rad pre kraja novembra, kao što je bilo i planirano“, rekla je Đedović Handanović nakon obilaska završnih radova

foto: Ministarstvo rudarstva i energetike

Gasno-merno regulacione stanice Niš 2 i Trupale ministarka je obišla sa Nenadom Jocićem, načelnikom Uprave za preventivnu zaštitu od požara Ministarstva unutrašnjih poslova. Podsetila je i da su svi administrativni preduslovi za isporuke gasa iz Azerbejdžana ispunjeni.

"Potpisan je ugovor između Transportgasa i Bulgartransgasa o gasnoj interkonekciji. Time su ispunjeni ugovorni preduslovi sa svim uključenim stranama da interkonektor uđe u probni rad i da imamo još jedan izvor snabdevanja gasom u toku ove grejne sezone, ali i ubuduće, što je veoma važno za sigurnost snabdevanja naših građana i privrede. Ove nedelje je potpisan i ugovor za isporuku gasa iz Azerbejdžana do 400 miliona metara kubnih godišnje u periodu do 2026, a nakon toga od 2027. te količine mogu biti i do tri puta veće”, rekla je Đedović Handanović.

Kurir.rs