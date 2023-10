LOZNIČKA PODRŠKA POLJOPRIVREDNICIMA: Trećina zahteva za pčelarstvo, konkursi traju do 1. decembra

Do utroška sredstava, a najkasnije do 1. decembra ove godine, traju tri konkursa za podsticaj poljoprivrede na području Loznice koje je letos raspisala lokalna samouprava.

U gradskoj kasi je za dodelu subvencija za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, reproduktivni materijal - veštačko osemenjavanje, i osiguranje useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja prvo bilo namenjeno ukupno 25,7 miliona, a onda rebalansom budžeta dodato još deset.

Prema podacima gradskog Odeljenja za privredu, od u prvih mah predviđena 23 miliona za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, odnosno nabavku priključnih poljoprivrednih mašina, staklenika, plastenika, sadnica voća, protivgradnih i mreža za senčenje, opreme u pčelarstvu kao i sistema za navodnjavanje, do sada je isplaćen 241 zahtev, oko 21 milion, a gotovo trećina je iz oblasti pčelarstva.

Upravo za konkurs investicije u opremu, koji uvek izazove najveće interesovanje, biće dodato još deset miliona. Do sada je obrađeno deset zahteva za osiguranje, isplaćeno oko 200.000 dinara od predviđenih 1,7 miliona, dok je za veštačko osemenjavanje odvojen milion dinara, a zahtevi se podnose jednom godišnje i to u ovom periodu. Konkurisati mogu svi oni koji imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva u aktivnom statusu u tekućoj godini, a podsticaji će biti dodeljeni registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima u iznosu od 50 odsto od vrednosti realizovane i u potpunosti isplaćene investicije, odnosno 60 odsto kada je podnosilac zahteva mlađi od 40 godina, ili je žena. Može se dobiti maksimalno do 200.000 dinara za kupljene nove mašine, poljoprivrednu mehanizaciju, a do 150.000 za novu opremu, višegodišnje zasade i kvalitetna priplodna grla.

foto: T.I./Kurir

Svrha konkursa je da se što više novca plasira u poljoprivredu koja je jedan od tri razvojna stuba Loznice, njome se bavi nešto više od 4.600 aktivno registrovanih domaćinstava, a još jednom broju ljudi to je dodatna grana privređivanja. Grad ovu granu podržava i kroz nabavku protivgradskih raketa, unapređivanje kvaliteta zemljišta kalcifikacijom, kao i redovnim merama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije gazdinstava.

Inače, prošle godine na tri konkursa stiglo je nešto manje od 400 zahteva, a bilo je odvojeno nešto manje od 26 miliona dinara.

Kurir.rs/T.Ilić