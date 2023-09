JOŠ SAMO MALO VREMENA OSTALO JE DA PRIJAVITE DETE ZA 10.000 DINARA: Odziv odličan! Gotovo svi koji imaju pravo su već na listi!

Svi oni roditelji koji nisu iskoristili priliku da svoju decu prijave za pomoć države od 10.000 dinara mogu to da urade do ponoći. Tada, naime, ističe rok za prijavljivanje svih mališana i tinejdžera koji će do 20. novembra napuniti 16 godina.

Prema poslednjim podacima 1.033.270 je prijavljeno za državnu podršku, tu je još 67.162 koji su automatski stavljeni na spisak pošto su u hraniteljskim i socijalno ugroženim porodicama.

Kako je najavljeno, isplata novca počinje 25. septembra i trajaće narednih nekoliko dana. Očekuje se da će svakog dana ići isplata u po dve ili tri banke. Od toga će i zavisiti kada će pare leći na račune, ali će ih svi, kako obećavaju u Ministarstvu finansija, dobiti vrlo brzo.

foto: Shutterstock, Ilustracija

Prema zvaničnim podacima neprijavljeno je ostalo još jako malo mališana, ali se očekuje da dobar deo njih roditelji stave na listu do večeras tako što će na portalu Uprave za trezor na adresi idp.trezor.gov.rs uneti broj lične karte i svoj matični broj, kao i naziv banke u kojoj želi da bude uplaćen novac.

Rebalasnom budžeta za ovu pomoć odvojeno je 11,9 milijardi dinara ili oko 100 miliona evra.

- U svakoj krizi uloga države je da pokaže snagu i da podrži svoje građane, naročito njene najosetljivije kategorije kao što su deca - rekao je Siniša Mali, ministar finansija i podsetio da se ova pomoć može dobiti za svako dete koje je državljanin Srbije, a koje je rođeno 21. novembra 2006. pa nadalje.

kurir.rs