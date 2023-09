POČELA IZGRADNJA MOSTA U ADRANIMA Ministar Vesić: Biće izgrađen u roku, čak kraće od tri meseca

Na Ibarskoj magistrali u Adranima kod Kraljeva počela je izgradnja novog mosta na mestu urušenog u junskoj poplavi. Nadležni tvrde da je most preko Musine reke projektovan za stogodišnji nivo reke.

Izgradnja novog mosta na Ibarskoj magistrali u Adranima počela je pre dve nedelje, a radnici preduzeća "Novi Pazar put" se doslovno nadmeću sa kišom i suncem, kako bi dobili trku s vremenom.

foto: screenshot RTS

"Radimo i subotom i nedeljom, ako bude trebalo i noću. I po kiši i suncu, mora da se ispoštuje rok", kažu radnici.

Raščistili su tone oštećenog betona i šuta koje je vodena bujica raznela. Ukopali su duboko u zemlju i prvi šip na kraljevačkoj strani obale Musine reke. Sa radnicima su na terenu i projektanti.

"To je prva pozicija koja se radi na ovom objektu. To bi trebalo da bude gotovo za tri dana, u toku je izrada nosača", objašnjava direktor projektne firme "VIA" Čudevit Boričić.

foto: screenshot RTS

Novi most u Adranima biće raspona 20 metara i 11 i po širine. Prilaz mostu biće značajno proširen i rekonstruisan

"Vršiće se navoz na most u dužini 300 metara iz pravca Kraljeva i 300 metara iz pravca Čačka. Kompletna rekonstrukcija magistrale sa prilaznim putevima, saobraćajnom signalizacijom i odvodnjavanjem", navodi Branislav Papakoča iz preduzeća "Novi Pazar put".

Most će biti metar i po viši od obaloutvrde, po rečima ministra za građevinarstvo i infrastrukturu Gorana Vesića, bezbedan za narednih 100 godina.

"Ovo je inače za nauk kako treba ubuduće prilikom rekonstrukcije svih postojećih objekata voditi računa da se radi na principu stogodišnjih voda jer kada je ovaj most rekonstruisan pre nekoliko godina nije se vodilo računa o tome. Upravo zato mi insistiramo zato da kada se rade rekonstrukcije da mora da se radi po standardima, da je bolje je da se sačeka malo, da koštaju možda i više novca ali da traju dugo," kaže ministar za građevinarstvo i infrastrukturu Goran Vesić.

foto: screenshot RTS

Za rekonstrukciju oštećenih mostova utrošeno 2,5 miliona evra

Vesić je podsetio da je za rekonstrukciju oštećenih mostova i puteva u Srbiji ove godine utrošeno 2,5 miliona evra, i najavio da će most u Adranima biti završen do kraja ove godine

"Verujem da će meštani Adrana biti zadovoljni, a znajući kako Novi Pazar puta radi, siguran sam da će ovaj objekat biti izgrađen u roku, čak kraće od tri meseca," ističe gradonačelnik Kraljeva Predrag Terzić.

Putnički i teretni saobraćaj na ovoj deonici Ibarske magistrale od Kraljeva do Čačka odvija se nesmetano, devijacijom koju su radnici novopazarskih "Puteva" izgradili odmah nakon urušavanja mosta na Musinoj reci.

(Kurir.rs/RTS)