EVO KAKO ĆE SE SRBI BESPLATNO LEČITI U INSTITUTU U IGALU: Pacijentima će za rehabilitaciju NA MORU, trebati samo ova 2 DOKUMENTA

Do 150 pacijenata iz Srbije lečiće se u svakom trenutku potpuno besplatno u crnogorskoj bolnici Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju “Dr Simo Milošević”, sve dok dug ne bude otplaćen, rekao je između ostalog dr Savo Marić, vd izvršnog direktora ove ustanove.

Neurološka, reumatološka, respiratorna oboljenja, kao i sportske povrede, pa čak i ortopedske i neurohirurške operacije, oboleli iz naše zemlje biće u mogućnosti da, samo uz lekarski izveštaj i uput, obave u Igalu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zajedno sa predsednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem, najavio je nedavno besplatno lečenje srpskih pacijenata u Igalu, u zamenu za “otpis” duga ovoj ustanovi.

“Raduje me činjenica da je predsednik Milatović izrazio želju da pomogne u rešavanju problema Instituta, konkretno u ovom slučaju duga prema ‘Jugobanci’ Beograd odnosno Agenciji za osiguranje depozita. Takođe mi je drago i da je predsednik Vučić zainteresovan da se ovaj problem konačno zaokruži i nadam se da će to biti na obostrano zadovoljstvo. Zahvalni smo svima, ali moram da napomenem da predlog, da deo duga vratimo kroz medicinske usluge, nije novijeg datuma. Mi smo ovo predlagali još pre godinu dana, ali nažalost do sada nismo naišli na razumevanje”, priča dr Marić, piše Nova.

foto: Institut “Dr Simo Milošević” Igalo

On priznaje da Institut nije u “najboljoj formi”, ali da će dati sve od sebe da pomognu pacijentima iz Srbije i da dug što pre bude izmiren.

“Problem je što smo u Institutu u poslednje vreme suočeni sa odlaskom, u najvećoj meri, srednjeg medicinskog kadra, ali bez obzira na to, u potpunosti smo spremni i imamo dovoljno kapaciteta da prihvatimo pacijente iz Srbije. Ako zvanično do dogovora dođe, naš predlog bi bio da pacijenti iz Srbije dolaze u grupama od 100 do 150 ljudi”.

Naime, Institut Igalo ubraja se u najveće i najpoznatije institucije za multidisciplinarno banjsko lečenje na Balkanu, a začetnik je moderne fizikalne i preventivne medicine, rehabilitacije, talasoterapije i wellness-a i jedan je od glavnih međunarodnih centara za rehabilitaciju dece, odraslih i starih osoba.

“Naravno, od medicinske indikacije će zavisiti koliko vremena će pojedinačno pacijent iz Srbije boraviti u Institutu. Oni će se lečiti potpuno besplatno, što je najvažnije. Lekari će im prvo raditi trijažu u Srbiji, a onda će ih prema procenama slati kod nas, gde će biti u mogućnosti da se leče od reumatoloških, respiratornih, neuroloških bolesti, da dođu na rehabilitaciju zbog različitih povreda, pa čak i na ortopedske i neurohirurške operacije. To je prilika za one koji su u Srbiji negde pred kraj liste čekanja na ortopediji, da dođu i kod nas obave operaciju. Svaku medicinsku uslugu pacijentu iz Srbije obračunavaćemo po dogovorenim cenama, a potom će se ta cifra odbijati od našeg duga”, objašnjava Marić.

Medicinsko osoblje ove ustanove, broji više od 300 zaposlenih, među kojima su lekari specijalisti, fizioterapeuti, medicinske sestre i drugi medicinski radnici.

foto: Printscreen/Youtube

“Nama je, iskreno, najlakše da dug vratimo na ovaj način, kroz medicinske usluge, jer to najbolje znamo da radimo. Najbolje bi bilo da je kredit vraćen na vreme, ali u ovoj situaciji ovo je za nas najpraktičnije rešenje. Jedina smo ustanova ovakve vrste u regionu, a kad vratimo dug Srbiji, nadam se da će se u budućnosti otvoriti i mogućnost da potpišemo novi, dugoročni ugovor između Fonda za zdravstveno osiguranje Republike Srbije i našeg Instituta”, najavljuje Marić.

Nažalost, godinama je, ističe on, Institut Igalo planski urušavan. Osim finansijskih problema, zgrada Instituta je u stanju propadanja i decenijama čeka rekonstrukciju.

“Prva faza Instituta otvorena još 1973., a Nova Faza 1986. godine. S obzirom na starost objekata, danas izgledaju solidno, ali ipak zahtevaju ozbiljnu rekonstrukciju. Da ne pominjem zgradu Dečjeg dela Instituta i Vilu ‘Galeb’. Ove kapacitete treba dovesti u nivo kvaliteta 4 do 5 zvezdica, da bismo uspeli da budemo koliko toliko konkurentni na tržištu”, kaže doktor Marić.

Podsetimo, u ovoj crnogorskoj bolnici, Institutu “Dr Simo Milošević” u Igalu, deo pacijenata iz Srbije će u narednom periodu odlaziti na rehabilitaciju usled različitih oboljenja, a sve to potpuno besplatno, kako je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić u dogovoru sa predsednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem. Na ovaj način, lečenjem srpskih pacijenata, pomenuta ustanova trebalo bi da otplati glavni deo duga, koji za dobijeni kredit “vuče” još od 1987. godine, prema Jugobanci, u iznosu od oko 3,7 miliona evra, a koji je sa kamatama u proteklih 36 godina skočio na oko 7,5 miliona evra ili blizu 900 miliona dinara.

foto: Printscreen/Youtube

Kakve tretmane pacijenti iz Srbije mogu da očekuju u Igalu?

Institut Igalo postigao je međunarodnu reputaciju zbog uspešnog tretiranja klijentele sa širokim spektrom zdravstvenih problema iz oblasti reumatoloških, kardioloških, neuroloških, pulmoloških i ortopedskih bolesti.

Vrste rehabilitacija: Rehabilitacija pacijenata na koštano-mišićnom sistemu nakon ugradnje endoproteze (kukova, kolena, ramena…). Kardiološka, nakon infarkta miokarda, sa stabilnom anginom pektoris, nakon operacija na srcu (ugradnje stenta, koronarnog bypass-a, operacija srčanih zalistaka…) i sa visokim pritiskom. Rehabilitacija bolesnika nakon moždanog udara, povreda glave, mozga i kičmene moždine (kvadriplegije, paraplegije), nakon neurohiruških operacija, kod demijelinizirajućih oboljenja (multipla skleroza …), oboljenja centralnog i perifernog motornog neurona. Respiratorna, sa hroničnom obstruktivnom plućnom bolesti (HOPB), astmom, nakon operacija na plućima, restriktivnim plućnim oboljenjima, izrazitim deformitetima grudnog koša. Reumatološka, tretira degenerativne reumatske bolesti, zapaljenski reumatizam i vanzglobni reumatizam. Dečja rehabilitacija za pacijente od novorođenčadi do 16 godina. Za urođene anomalije i deformitete lokomotornog aparata, respiratorna oboljenja, kašnjenje u psihomotornom razvoju, deformitete kičmenog stuba i bolesti rasta i brojni drugi. Antistres program – psihosocijalna adaptacija i bihevioralno savetovanje, edukacija vezana za ishranu i ostale faktore rizika. Fizioterapijski modaliteti koriste hidroterapiju, kineziterapiju, elektroterapiju, manuelnu masažu, limfnu drenažu. Institut nudi wellness i rekreativne sadržaje koji se, u svojoj osnovi, oslanjaju na moderne principe medicine.

Zahvaljujući prirodnom lekovitom blatu, Igalo se razvilo u jedno od najvećih peloidnih lečilišta u Evropi, a u pitanju je spoj hotela i zdravstveno-rehabilitacionog centra, gde uz pomoć neinvazivnih metoda i kroz primenu prirodnih faktora Igala (lekovito morsko blato, mineralna voda, blaga mediteranska klima), svakom gostu pristupaju kroz individualni medicinski program.

Kurir.rs/Nova