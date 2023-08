PETAR ZA DAN IZGUBIO VIŠE OD 700 SVINJA: "Sve bile zdrave, a uspavao sam ih, jer nisam mogao da ih prodam". Za hranu dao 20.000 €

Petar Šibenik iz Slakovaca u blizini Vukovara pre devet godina preuzeo je poljoprivredno gazdinstvo od roditelja koji su ga pokrenuli još 2002. i sve do pre tri dana na svom su imanju imali su čak 738 grla svinja i prasadi. Od nedelje više nemaju nijedno!

Petar je, naime, iz ekonomskih razloga odlučio sve svoje svinje preventivno da podvrgne eutanaziji, iako nisu bile zaražene afričkom svinjskom kugom.

- Bilo je to emotivno teško podneti i prihvatiti, ali drugo rešenje nisam imao, jer više nisam mogao da čekam da se sistem ubrza. Zbog zabrane prodaje svinja i prasadi, naše gazdinstvo već dva meseca je bez ikakvog prihoda od uzgoja svinja, a za to vreme samo smo za hranu potrošili 20.000 evra plus što su nam i kapaciteti postali prepunjeni. Uglavnom, pretio nam je bankrot - rekao je stočar iz Slakovaca koji smatra da je neke mere jednostavno nemoguće sprovesti.

Za stočare su ostavljene tri mogućnosti. Jedna je zbrinjavanje klanjem i to pošto se do kraja popišu sva grla koja su u zoni ograničenja, što je mnogima predugo za čekanje. Druga je preventivna eutanazija, dok je treća prekategorizacija objekta.

foto: Reuters Avgust 2015

- Moj objekat je u drugoj kategoriji, a prelazak u treću ne bi mi trenutno ništa doneo, jer prodaja koja je pokrenuta i prema kojoj hrvatske klanice mogu da otkupljuju svinje u zonama ograničenja sporo ide i one verovatno neće imati kapacitet da otkupe sve svinje. S druge strane, država još nije donela odluku o odštetama za svinje s objekata treće kategorije i to mi je čisti minus. Ovako ću, s obzirom na to da sam druga kategorija, dobiti obeštećenje - objasnio je mladi stočar, kome je u nedelju podvrgnuto eutanaziji 68 krmača, tri vepra, 2 tovljenika i 665 prasadi.

ODŠTETA Program Ministarstva poljoprivrede, predviđa odštetu od 100 evra po grlu za prasad težine do 35 kg, 2 evra po kilogramu za tovne svinje i 650 evra po grlu za nazimice, krmače i veprove.

- Kako mi se gasi proizvodnja, a čak i kada je opet pokrenem, pri čemu ne znamo kada će se to uopšte da se dogodi, jer bolest može da hara još mesecima, trebaće još minimalno godinu do dve dana od nabavke novih svinja da krenu prvi prihodi - rekao je Šibenik, koji smatra da se sve presporo rešava.

Petar smatra da je sistem prespor i da je trebalo da se radi sistemski čistiti selo po selo kako bi stvarno za 12 meseci bio moguć početak nove proizvodnje.

- Ovako sumnjam da će u iduće tri godine od uzgoja svinja i prasadi kod mene biti ikakvog prihoda, a nama je prodaja jedini redovni prihod. Problem je i što se uspavljivanje sprovodi sporo i nesistematično - navodi Petar.

