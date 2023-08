"PAPRENI RAČUNI ZA STRUJU SU REZULTAT SISTEMSKE GREŠKE ILI MULJAŽE" Gavrilović: Više od 40 odsto prigovora građana je OSNOVANO!

Mnogi na društvenim mrežama negoduju da su im računi veći čak i više od 50% iako su dobar deo jula proveli na godišnjem odmoru.

Problem se toliko proširio da je reagovalo čak i udruženje za zaštitu potrošača Efektiva.

Dejan Gavrilović, iz udruženja Efektiva gostovao je u emisiji "Puls Srbije" u razgovoru sa voditeljima o paprenim poskupljenjima struje i mogućim razlozima za to.

On je istakao da su građani počeli da se žale na uvećane račune i klupko je počelo da se odmotava.

- Identifikovali smo četiri potencijalna moguća razloga i to je ono gde smo za sada stali. Jedan deo razloga je poskupljenje struje, ali ako uzmemo u obzir da je struja poskupela 20 odsto i na primer ja nisam uopšte bio kod kuće, a račun je duplo veći, gde je tu logika? - pitao je Gavrilović i nastavio:

- Ljudi mi kažu očitano je brojilo 15. avgusta i stanje na brojilu je manje od onog koje piše na računu, znači neko je to oslikao odokativnom metodom. I sama potvrda gde EPS kaže da su primili 1.060 do juče, od koji je 403 reklamacije rešeno pozitivno. Znači više od 40 odsto prigovora građana je osnovano! Dakle, postoji ozbiljna sumnja da se nešto desilo. Jedan od razloga je da očitavanja nije bilo, to je prvi razlog, drugi razlog je očitavanje brojila, jedan od njih je poremećaj u odnosu više i niže tarife u okviru zelene i plave zone - rekao je i dao primer:

- Na primer 150 je bilo niže a 100 više tarife, a sada odjednom 50 niže, a 100 više. Ljudi su se javljali upravo zbog toga što su sve radili isto ili uopšte nisu bili u stanu. I četvrti razlog je da neko pomera digitalna brojila, i to radi neko ko ima pristup tome, to možemo samo da pretpostavimo i uglavnom ovo sve prijavljuju ljudi koji imaju digitalna brojila - rekao je Gavrilović.

Na pitanje voditelja Aneđlkovića šta sada građani da rade, Gavrilović je odgovorio:

- Najbolji dokaz je samo saopštenje EPS-a koje kaže da je više od 40 odsto reklamacija osnovano. Šta ako se odnosio na ukupan broj? Ovo je od hiljadu poslatih reklamacija, a šta bi bilo kada bi bilo 100.000 reklamacija? Znači to nije 1 ili 5 odsto to je 40 odsto, neka ozbiljna sistemska greška ili namerno muvanje! - istakao je Gavrilović.

Naveo je sledeći korak udruženja Efektiva:

- Za tih 403 osnovanih prigovora, tražićemo da nam dostave, šta su bile žalbe građana i zašto su oni to prihvatili i zbog čega su smanjili račune. Znači da se nešto ozbiljno dešavalo... Kada vidite da je neko uporan u tome da jednostavno - ili neće da ispravi nepravilnosti ili namerno to radi kako bi od građana izvukao dodatni novac, neka je 3 dinara svakog meseca, a zamislite po 1.000 dinara po glavi stanovnika. Ako iole neko pametan stoji iza ove hajke neće to ponovo uraditi, a svako malo se ovo dešava, a očigledno ne postoji volja nadležnih da ovo reše. Mi smo jedna od retkih država koja nema Institut kolektivne tružbe, a on je postojao! Kada smo 2013. godine kao udruženje Efektiva, poslali prvu i jedinu tužbu u istoriji Srbije, oni su je tada ukinuli. Valjda je postojala do trenutka kada su računali da niko neće da se bavi time, i evo do danas ne postoji, da postoji mi bismo pustili tužbu kao udruženje u ime svih potrošača - istakao je Gavrilović.

