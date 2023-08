SAOBRAĆAJNA KAZNA GA SAČEKALA POSLE GODINU DANA: Beograđanin doživeo šok NA PUTU DO MORA!

Ovih dana dok je u toku sezona godišnjih odmora, dosta se traže informacije i pravilima saobraćaja do određenih, popularnih destinacija za turiste iz Srbije. Tako, smo imali priliku da čitamo sa kakvim sve izazovima se suočavaju vozači koji su se uputili put grčke obale, ali i hrvatske. Sada jedna priča dolazi iz bliskog komšiluka u kojoj je Beograđanin M. S. (45) glavni učesnik.

On je, kao i svake godine, išao istom trasom do mora preko Goradžda i Višegrada, Trebinja... Razlika je što ga je ove godine to skuplje koštalo zbog zaostalog prekršaja.

"Zaustavlja me saobraćajni policajac, i kaže da ne izlazim iz kola, već pređem direktno pred stanicu koja je bila preko puta. Uradio sam tako, a onda mi je rekao da izađem i pođem sa njim, a da supruga i dete mogu da ostanu u automobilu. Krenuo sam za policajcem iako sam u glavi prevrtao ceo put unazad da se prisetim da li sam negde pogrešio i da li sam možda prebrzo vozio", počinje priču ovaj Beograđanin za naš portal.

U prostoriji je čekao drugi policajac koji je pokazao snimak saobraćajnog prekršaja.

"Da li ste ovo vi, i da li je ovo vaš automobil - pitao me policajac pokazujući snimak na kompjuteru. Priznao sam, jesam", svedoči nam on.

Međutim, ono što ga iznenadilo jeste što je snimak bio star godinu dana čak.

"Obrazložili su mi da moram da platim kaznu i da mogu da nastavim dalje. Zanimljivo mi je bilo što su očigledno imali dojavu kada sam prešao granicu i čekali me više od dva i po sata", kaže naš sagovornik i upozorava ostale vozače na moguću situaciju.

Kako nam je rekao, srećom, kazna nije bila previsoka, oko 20 maraka (10 evra).

Kurir.rs/Telegraf