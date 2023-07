ALAVO PODIZALI CENE NA PRIMORJU, A SADA SVE "RASPRODAJU": Vlasnici privatnog smeštaja u panici spuštaju cene i do 50 odsto

Ostvaruju se upozorenja iskusnih turističkih stručnjaka, da će najdeblji kraj u ovoj sezoni izvući svi oni koji su u privatnom smeštaju alavo podizali cene. Na terenu nam potvrđuju, počela je “rasprodaja” nepopunjenog smeštaja u last minute akcijama koje idu do 50 odsto, iako je buking tokom jula nešto bolji u odnosu na maj i jun.

Doduše, "nadrljale" su i luksuzne vile čiji su gosti odlučili da svoj novac potroše tamo gde u godinama restrikcija u putovanjima nisu mogli, Grčkoj, Španiji, Turskoj, dalekim destinacijama.

- Situacija nije alarmantna, ali mogla bi na kraju dana smanjiti prihode, i na kraju sezone svi moraju dobro promisliti misle li i dalje da se ponašaju kao da sledeće leto ne postoji - kaže za Poslovni dnevnik Igor Popović, suvlasnik kompanije Adriagate koja upravlja s 12.000 smeštajnih jedinica na Jadranu.

Rasprodaju je pred koju nedelju najavljivao Selimir Ognjenović, vlasnik agencije ID Riva koja radi na nemačkom tržištu, a na bum cena upozorio je u isto vreme i Boris Žgomba, predsednik Uprave Unilinea.

Oni koji su bili mudri s cenama imaju odličnu popunjenost ove sezone, od 90 do 120 dana, bez otkazivanja, kaže Popović, čija agencija svojim klijentima pruža i edukacije i statistike na temelju kojih mogu donositi odluke o formiranju cena. Odluka je na kraju uvek na vlasnicima.

- Postoje ti dani u samom vrhu sezone tokom kojih su se ove godine mogle podići značajnije cene, jer je bila velika potražnja, ali mnogi su se polakomili i podigli cene za sve periode, i suočili se s masom otkazivanja, što možemo pratiti na platformama kao što je Booking.com, gde se nalaze sve naše jedinice. Imali smo situaciju da su turisti koji su prošle godine propustili na vreme da rezervišu letovanje, za ovu godinu počeli sa rezvacijama već prošle jeseni, što se nastavilo sve do ukrsa - kaže on.

Taj optimizam neki su iskoristili da podignu cene i do 40, 50 odsto, dok su drugi bili mudriji, pa je, u proseku, u ovu sezonu privatni smeštaj ušao sa cenama višim za 15 do 20 odsto - opisuje Igor Popović.

Igor Popović kaže kako je u maju i junu zabeleženo oko 20 odsto manje rezervacija.

- Najveći problem imale su na početku leta skupe vile s bazenima, koje teško popune rupe i one su u last minute akcijama spuštale cene i do 50 odsto. Kad su gosti to videli, krenula su otkazivanja rezervacija na Bookingu, jer su ljudi shvatili da mogu pronaći nešto jeftinije - opisuje Popović.

