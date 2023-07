"SUROVA REALNOST JE DA ĆEMO SVI ŽIVETI GORE!" Eksperti analiziraju globalnu ekonomsku situaciju: Kamatne stope će i dalje rasti!

Narodna banka Srbije podigla je referentnu kamatnu stopu na 6,5 odsto. Efekat te politike uzrokovao je rast euribora, tako da će se svi zaduženi u dinarima sa promenjivom kamatnom stopom, suočiti sa rastom rata.

Rata će porasti za nekoliko stotina dinara, ali Rast euribora kod stambenih kredita ima mnogo veći uticaj, jer su i iznosi pozajmice veći. I druge centralne banke kao što su američki FED i Evropska centralna banka podigle su referentnu kamatnu stopu i najavljuju nova povećanja do kraja godine.

Ima li kraja ovom trendu i kada možemo da očekujemo pad inflacije? Na ova i druga pitanja odgovarali su u jutarnjem programu Kurir televizije Vladimir Vasić, finansijski konsultant i Vladimir Đukanović, broker i pisac.

- U Nemačkoj kao jednoj od najačih ekonomija slično se dešava kao i kod nas. Imate bazičnu inflaciju i reakcija NBS je u tom smeru da nas kao korisnike stimuliše da smanjimo našu potrošnju i to se zapravo i dešava i to je negde i urodilo plogom. Čini mi se da u julu mesecu nema rasta. Te mere su morale da se preduzmu - rekao je Vasić i dodao:

- Podizanje referentne kamatne stope može da bude brzo i skokovito i to nije dobro, jer je onda teško prilagoditi se. To se neće sutra preliti u finansijske tokove. To je kao kada vozite prekookeanski brod. Vi morate da skrenete jedno dva tri kilomera pre nego što će brod otići ulevo ili udesno. Slično je i sa ovim merama - odloženo dejstvo na finansijska tržišta i indirektno na nas kao potošače. Kada podižete referentnu stopu morate voditi računa da radite konsolodaciju sa državom da privreda ne bi usporila preterano. Do kraja godine moguće je da će se još podići referente kamatne stope.

Đukanović je ocenio da je recesija u Evropi neizbežna.

- Problem se dosta stišao poslednjih šest meseci, ali je o dalje tu. Imaćemo još dva povećanja od po 0, 25 posto do kraja godine u Americi. Veliki deo inflacije je izvezen. Videli smo da ovaj sporazum o žitu između UN, Turske i Rusije ne važi i juče je već skočila cena hrane.

- Ukrajina je veliki izvoznik žita i potrebno je da izvučete samo 3 do 4 posto žita da bi cene hrane skočile. Ja nisam optimista do kraja godine. Ide nam zima i idu dalje problemi sa energentima. Kada merite inflaciju i ne ubacite u nju hranu i energente to je ironično. Problem ostaje. Evropa će neminovno otići u recesiju ako žele da se izbore sa inflacijom. Svi ćemo živeti gore i svi ćemo biti siromašniji za dinar koji imamo u džepu. To je naprosto surova realnost.

