PROIZVOĐAČ VIŠANJA: Rod uništile bolesti i nevreme, niko neće da plati prvu klasu 60 dinara

Višnje u opštini Merošina, u Nišavskom okrugu najpoznatijem kraju po tom voću u Srbiji, uništila je bolest monilija još u cvetu a zatim su došle i druge bolest i niko neće ni prvu klasu da plati 60 dinara za kilogram, traži drugu za 40 dinara, rekao je danas proizvođač Hranislav Stojanović.

On je rekao da je rod višanja u Merošini zbog tih bolesti i kiše manji za 40 odsto.

"Toplota i vlaga u vreme cvetanja višnje doprinele su da se raširi infekcija monilija, a zatim su došle i druge bolesti i opao je list, pa je na drveću ostao samo plod", rekao je Stojanović, koji ima zasađene višnje na osam hektara u selu Kostadinovac u opštini Merošina.

Dodao je da prve klase višanja ima malo, oko 15 odsto, ali da otkupljivači neće prvu klasu jer im je mnogo da plate 60 dinara, iako bi realna cena bila 80 dinara, već traže drugu za 40 dinara.

On je rekao da proizvodnja višanja košta od 45 do 55 dinara po kilogramu, zavisno od toga da li se beru ručno ili mašinski. Stojanović je na primedbe potrošača da se višnja brzo kvari rekao da je zbog čestih kiša to voće puno vode, a malo ima suve materije.

U nešto boljem položaju mogli bi biti vlasnici kupina koja još nije zrela i ne bere se, ali su prošlogodišnje količine izvezene i očekuje se dobra cena.

Predsednik Udruženja voćara i vinogradara iz Ražnja Zoran Stojanović ocenio je da bi cena kupina mogla biti dobra zbog slabije ponude jer su prethodnih godina poljoprivrednici zbog niskih cena uništili zasade, pa je u Srbiji od 5.000-6.000 hektara ostalo oko 1.500 hektara pod tim voćem.

(Kurir.rs/Beta)