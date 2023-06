KLIME KOŠTAJU OD 25.000 DO 500.000 DINARA, ALI JE UGRADNJA POSKUPELA TRI PUTA! Ovo je detaljni cenovnik montaže i čišćenja uređaja

Dok ove godine nije zabeleženo značajnije poskupljenje klima-uređaja te se cene kreću od 25.000 do čak 500.000 dinara, njihova ugradnja je poskupela više od tri puta! Tako je za godinu dana cena sa 50 ili 60 evra skočila na 150, odnosno 200 evra, kaže za Kurir Mirjana Nedeljković, head prodaje vertikale market sa oglasnika Sasomange.

- Prošle godine se osetilo značajnije poskupljenje klima, ali ono se odnosilo na cenu ugradnje. Poskupljenje materijala je znatno povećalo iznos montaže pa su se te cene zadržale i ove godine. Cene samih klima i dalje variraju od 35.000 do 500.000 dinara zavisno od vrste uređaja, proizvođača i veličine prostorije.

Oglasnik Sasomage može da se pohvali novim izgledom, koji našim korisnicima pruža mogućnost lakše pretrage proizvoda. Posebno smo ponosni na deo sa akcijskim ponudama gde možete da vidite sve sezonske i trenutno aktuelne popuste koje vam naši klijenti mogu ponuditi. Taj deo se svakako odnosi i na veliku ponudu klima-uređaja - rekla je Nedeljkovićeva.

foto: Sasomange

Na portalu Sasomange najjeftiniji klima-uređaji koje možete pronaći kreću se u rasponu od 25.000 do 34.000 dinara.

- Tako "tesla" klima-uređaji iznose 24.999 dinara i trenutno su na popustu, "voks" klime koštaju 32.999 i takođe su na sniženju, dok "midea" klima-uređaji iznose 34.000 dinara. Na primer, za prostoriju od 20 do 35 kvadrata neophodan je uređaj kapaciteta od 9.000 BTU (oznaka za kapacitet klime). Uređaj ovakvog kapaciteta zove se i "devetka", odnosno "dvanaestica" ukoliko iznosi 12.000 BTU.

Ovakav uređaj je pogodan za prostor od 35 do 60 kvadrata, a njihova cena je od 30.000. Za prostoriju površine od 60 do 80 kvadrata potreban je uređaj kapaciteta od 18.000 BTU, koji košta od 40.000, a od 80 do 110 kvadrata klima treba da bude jačine od 24.000 BTU, a košta 60.000 dinara.

Prema njenim rečima, pored površine, postoji još nekoliko faktora bitnih za rashlađivanje prostorije.

foto: Profimedia

- To su izloženost suncu, veličina prozora, broj prisutnih ljudi, da li u prostoriji imate uređaje koji značajnije emituju toplotu... Većina ljudi u principu obitava u prostorijama za koje važe prosečni uslovi. Valjalo bi znati i da inverter klime troše osetno manje, što je njihova osnovna, ali ne i jedina prednost. Osnovna prednost standardnih je što su znatno jeftinije, a i uvek rade punom snagom. Kada postignu temperaturu stanu, pa se opet upale kada senzor kaže da treba - objašnjava naša sagovornica i dodaje:

- Što se tiče invertera, on je pametniji i može da prepozna da je blizu zadate temperature i da shodno tome smanji intenzitet rada - odnosno radi koliko treba. Ovo ne znači samo niže troškove - već i ujednačeniju temperaturu. Standardni modeli prave mnogo veće amplitude od inverterskih, te je atmosfera kod njih lepša i prijatnija. Inverter klime su manje bučne, a još jedna veoma bitna stvar je da mogu da rade na dosta nižim spoljnim temperaturama od standardnih.

foto: Profimedia

Kod njih se takođe primenjuje pomenuta napredna SEER i SCOP klasifikacija. Brže postižu zadatu temperaturu i dugovečnije su.

Naglašava i da su standardne klime sasvim pristojan uređaj, dok su inverter uređaji viša liga.

Kapacitet klime i površina prostorije Površina Kapacitet (BTU) Cena Od 20 do 35 kvadrata 9.000 25.000

Od 35 do 60 kvadrata 12.000 30.000

Od 60 do 80 kvadrata 18.000 40.000

Od 80 do 110 kvadrata 24.000 60.000 * Cene su u dinarima

- Cene redovnog servisa i čišćenja klima se nisu znatno menjale u odnosu na prošlu godinu i kreću se od 1.500 do 5.000 dinara. Ukoliko se klima-uređaj koristi u poslovnim prostorijama sa velikim brojem zaposlenih, frizerskim salonima, prodavnicama, preporuka servisera je da se servisiranje radi nekoliko puta godišnje, po mogućstvu na tri meseca. Na taj način sprečavate širenje virusa i bakterija na isparivaču i turbini unutrašnje jedinice, preko kojih se paraziti raspršuju u prostor - ističe Nedeljkovićeva i dodaje:

foto: Shutterstock

- Međutim, za godinu dana cena ugradnje klima se poprilično uvećala. Mnogi se pitaju šta je to što je uticalo na to da sada umesto 50 ili 60 evra cenu ugradnje platimo 150 ili 200 evra. Razlog poskupljenja je uvećanje nameta kroz povećanje cene repromaterijala, cene rada, poskupljenje goriva i povećanje cena zakupa lokala.

Ventilatori Cene od 1.990 do 9.000 dinara Nedeljkovićeva kaže i da s obzirom na to da ove godine leto malo kasni, pomama za ventilatorima još nije počela. foto: Profimedia - U ovom periodu cena uređaja za rashlađivanje nisu problem koliko njihovo stanje na lageru. Cene se standardno kreću od 1.990 dinara za najjeftinije ventilatore dok najskuplji iznose 9.000 dinara.

Cenu ugradnje diktira kapacitet uređaja (7-24.000 BTU), vrsta materijala koji se koristi prilikom ugradnje (bakar), da li su nosači plastificirani, pocinkovani ili prohromski i njihova dužina... Preporuka je da montažeri treba da budu obučeni, sertifikovani i kod mnogih uvoznika ovlašćeni za montažu klima-uređaja.

Tako, na primer, u Beogradu za klima-uređaj od 3,5 kW ili 12.000 BTU od 10.000 do 12.000 dinara treba iskeširati za montažu.

foto: Shutterstock

Pokretne klime Koštaju od 20.000 dinara Mirjana Nedeljković kaže i da pokretne ili prenosive klime imaju točkiće te se mogu premeštati iz prostorije u prostoriju. - Pošto, baš kao ni prozorske, nisu split sistem, sve se nalazi u jednom uređaju koji liči na ogromni kofer. Imaju crevo koje izbacuje topli vazduh i koje morate sprovesti negde. Jedna opcija je kroz prozor, ali ako može, bolja varijanta je u dimnjak. Nisu baš šampion energetske efikasnosti, a ni tihog rada. Ovo je uređaj koji se koristi ukoliko se nalazite u specifičnoj situaciji da ne možete posegnuti za instalacijom klasičnog split sistema. Njihova cena se kreće od 20.000 dinara.

- Oko 2.500 dinara košta dužni metar instalacije i 1.400-1.800 je nosač spoljne jedinice (u zavisnosti od kog je materijala). Jedna prosečna montaža inverter uređaja 12.000 BTU iznosi 19.000-22.000 dinara. Svakako je preporuka klijentima da se dobro raspitaju pre nego što se odluče ko će da im montira uređaj, koji nije nimalo jeftin, a i sama montaža je jako skupa. Dobar klima-uređaj, profesionalna montaža i redovan servis, održavanje, adekvatno i pravilno korišćenje ključ su za dug radni vek svake klime. Ono što je važno napomenuti jeste i činjenica da je adekvatan odabir servisera koji će da vam ugrađuje uređaj jedna od najvažnijih stvari ako želite da vam klima radi dugo i bez problema.

Kurir.rs/ A. K.