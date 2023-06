DDOR PREDVODI PUT INOVACIJA: Nove tehnologije za unapređenje zaštite poljoprivredne proizvodnje

Identifikacija rizika, optimizacija resursa, povećanje produktivnosti i smanjenje gubitaka – ključni su faktori za modernu poljoprivredu u Srbiji. Upravo iz tih razloga i kao vodeće osiguravajuće društvo, u podršci svim članovima agro-lanca, kompanija DDOR na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu, predstavila se i konferencijom „Primena novih tehnologija u službi zaštite poljoprivredne proizvodnje i imovine klijenata“, u okviru koje su poljoprivrednici mogli da se upoznaju sa novim trendovima kada je reč o zaštiti njihove proizvodnje, imovine i gazdinstva, a naglašeni su i potencijalni rizici po imovinu uopšte. Stručnjaci iz DDOR osiguranja, Italijanske agencije za spoljnu trgovinu i kompanije Leithà koja takođe pripada Unipol grupi, predstavili su rešenja za poljoprivrednu proizvodnju i nove sisteme za zaštitu od štetnih događaja.

Kako ističe predsednik Izvršnog odbora DDOR osiguranja Frančesko Maši, klimatske promene koštale su Evropsku uniju 145 milijardi evra u prethodnoj deceniji, a ekonomske štete od ekstremnih klimatskih događaja od 1980. do 2020. su procenjene na skoro 500 milijardi evra. Prema nedavnom izveštaju, klimatske promene bi mogle koštati Nemačku do 900 milijardi evra do 2050, a Zapadni Balkan je među najviše pogođenim regionima u Evropi.

„Kako se očekuje da se ovaj trend nastavi, izuzetno je važno staviti akcenat na klimatske promene jer predstavljaju rizik koji ima ogroman uticaj na ekstremne vremenske prilike i prirodne katastrofe. Posebno kao osiguravači, uvek smo štitili naše klijente od ovih rizika, ali trenutno uviđamo da su tradicionalne analize postale zastarele. Stoga moramo razvijati nove i sofisticiranije prediktivne modele, koji mogu definisati nove scenarije verovatnoće, što će nam omogućiti da unapred bolje predvidimo određene rizike i trendove. S tim u vezi, izuzetno je važno što su danas sa nama i kolege iz kompanije Leithà, koja je takođe deo Unipol grupe, jer ova kompanija igra važnu ulogu u razvoju inovativnih tehnoloških rešenja, aplikacija i komponenti zasnovanih na podacima. Njihova prisutnost danas ima veliki značaj za nas, a verujem da je predstavljanje njihovih rešenja pružilo uvid u revolucionarne inicijative koje su razvili, zarad korisnika, zajednice i svih relevantnih aktera“, rekao je gospodin Maši.

Sa tim se složio je generalni direktor Italijanske agencije za spoljnu trgovinu Antonio Venstreska koji je rekao da je Novi Sad, ključno mesto gde se razgovara o ovim važnim temama iz oblasti poljoprivrede.

„Postoji intenzivna razmena znanja, iskustva i detalja o postojećim sistemima rada, a Italijanska agencija za spoljnu trgovinu, zajedno sa DDOR-om, predstavljaju centar ove sajamske manifestacije. Naša saradnja je od izuzetnog značaja, jer je poljoprivreda strateški sektor u svakoj zemlji, a naročito u razmeni između Italije i Srbije, te je osiguranje jedan od važnih faktora, sa ciljem povećanja produktivnosti i na tom planu moramo sarađivati“, rekao je gospodin Ventreska.

Kada je reč o prevenciji šteta, DDOR osiguranje je u saradnji sa BioSens institutom razvilo mobilnu aplikaciju DDOR TERRA, koja omogućava poljoprivrednicima da brzo prijave štetu nakon nepoželjnih događaja na svojim njivama i voćnjacima. Ova inicijativa ističe društvenu odgovornost DDOR-a kao vodećeg osiguravajućeg društva u podršci agro-lancu.

„Novim tehnologijama možemo bolje proceniti rizike i prilagoditi cenu osiguranja poljoprivrednicima. Ovo će imati koristi za poljoprivrednike jer će cene osiguranja biti kvalitetnije prilagođene njima. Iako je osiguranje useva i plodova obično nisko profitabilna grana, cilj je da bude dugoročno održivo. Prilagođavanjem cena i proizvoda poljoprivrednicima, očekuje se povećanje broja osiguranih površina i bolje cene osiguranja. Takođe, u cilju ubrzanja i olakšavanja procesa, DDOR TERRA omogućava osiguranicima da sami prijave štetu putem fotografija, što smanjuje broj terenskih poseta procenitelja i omogućava bolju kontrolu nad procesom procene šteta“, rekao je direktor sektora poljoprivrede u DDOR osiguranju Lazar Bogdanović.

U Srbiji DDOR TERRA, u Italiji Leithà, posebna kompanija koja u Unipol grupi razvija i uvodi tehnološka rešenja, aplikacije i komponente zasnovane na podacima.

„Moram da naglasim važnost inovacije u osnovnim procesima Unipol grupe. Naša vizija je da, koristeći agilne metodologije, razvijemo napredne aplikacije koje efikasno koriste obilje podataka. Istovremeno, fokusiramo se na optimizaciju formiranja cena, efikasno upravljanje štetama, pouzdanu procenu rizika, pristupačnost usluga kroz digitalne kanale i precizno praćenje vremenskih prilika. Uvereni smo da će ove inicijative pružiti izuzetno povoljan odnos ulaganja i ekonomskih rezultata za sve koji su uključeni u ove procese“, rekao je izvršni direktor Leithà Grupe Renzo Đovani Avesani.

Konačno, iskustva kompanija DDOR i Leithà jasna su potvrda primene novih tehnologija u službi zaštite poljoprivredne proizvodnje. Kroz inovativne pristupe i rešenja zasnovana na podacima, unapređen je pristup osiguravanju rizika i prevenciji gubitaka u poljoprivrednom sektoru. Saradnja sa BioSense institutom i razvoj aplikacije DDOR TERRA u Srbiji, kao i aktivnosti kompanije Leithà u Italiji, predstavljaju konkretne primere kako tehnologija može poboljšati efikasnost, održivost i otpornost poljoprivredne proizvodnje.

DDOR osiguranje, jedna od vodećih osiguravajućih kuća na srpskom tržištu, kao deo italijanske Unipol grupe – jednog od glavnih evropskih igrača na finansijskom tržištu, snažno je posvećena zaštiti životne sredine i borbi protiv klimatskih promena, što se vidi kroz integraciju pet ciljeva održivog razvoja UN-ove Agende 2030 u strategiju Grupe. Ponudu DDOR osiguranja, posetioci Poljoprivrednog sajma imaće prilike da pogledaju do 26. maja u Hali 1.

