Delta District, novi kompleks Delta Real Estate grupe koji nastaje na Novom Beogradu, osvojio je najviši nivo priznanja – Five Star Award – na ovogodišnjem European Property & Hotel Awards 2026–2027 u Londonu. Projekat je ukupno nagrađen u pet razvojnih kategorija, koje obuhvataju hotelski razvoj, razvoj kompleksa mešovite namene, visoku komercijalnu i stambenu gradnju i održivi komercijalni razvoj.

Dodatnu potvrdu međunarodne vidljivosti projekta predstavlja činjenica da je Delta District odabran za naslovnu stranu izdanja IPAX Global Europe & Africa 2026, publikacije koja predstavlja nagrađene i istaknute projekte evropske i afričke real estate industrije. Time je projekat iz Beograda dobio jedno od najvidljivijih mesta u okviru međunarodnog događaja održanog u Londonu.

European Property & Hotel Awards deo je globalnog programa International Property Awards, koji više od tri decenije prepoznaje projekte i kompanije koji postavljaju visoke standarde u međunarodnoj industriji nekretnina. Nagrade se dodeljuju kroz regionalne programe širom sveta, a projekte ocenjuje međunarodni stručni žiri sastavljen od više od 100 profesionalaca iz različitih oblasti industrije.

„Posebno nam je značajno što je Delta District dobio najviši nivo priznanja na ovogodišnjem takmičenju, ali i što je kvalitet projekta prepoznat kroz toliko različitih razvojnih segmenata – od arhitekture i stanovanja do hotelijerstva, poslovnih sadržaja i održivosti. Od početka smo želeli da u Beograd donesemo standarde koje danas vidimo na najrazvijenijim svetskim tržištima, ali i da stvorimo projekat čija će vrednost trajati mnogo duže od trenutka njegovog završetka. Za nas je ovo snažna međunarodna potvrda upravo takvog pristupa“, izjavila je Ivana Letić, direktor projektovanja Delta Real Estate grupe i autor projekta Delta Districta.